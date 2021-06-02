Зеленский взялся за борьбу с олигархами и внес в Раду законопроект

Зеленский внес в Раду законопроект об олигархах / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 2 июня внес в Верховную Раду законопроект в отношении предотвращения угрозы олигархов. Как сообщается на сайте ВР, документ глава государства обозначил как неотложный.

Президентский законопроект называется "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)". Его номер – 5599.

Документ передали на рассмотрение руководства. На данный момент текста законопроекта нет.

Главным по обработке является комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Как сообщают в Офисе президента, документ регулирует встречи и другие взаимоотношения представителей властей с лицами, обладающими значительными активами.

Кроме того, документ будет действовать в течение десяти лет.

"Он должен стать первым шагом к ликвидации олигархической системы в Украине. На его основе будут разработаны антитрастовые законы, закон о лоббизме и другие нормативно-правовые акты, переформатируют экономические и общественные отношения в стране", - говорится в сообщении.

Текст документа могут опубликовать в четверг, 3 июня, сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, передает РБК-Украина.

Борьба Зеленского с олигархами

15 апреля во время заседания Совета нацбезопасности и обороны глава государства инициировал создание нового законопроекта о статусе олигарха. Над ним будут работать специалисты из СНБО, Офиса Президента и Антимонопольного комитета.

По словам Зеленского, этот документ является одним из приоритетов. Его задача – превратить олигархов в бизнесменов, чтобы не допустить их влияния на экономику Украины.

Читайте такжеЗеленский пригрозил олигархам санкциями и поставил жесткие условия

28 мая спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что у парламента еще нет окончательного варианта законопроекта. Он отметил, что к наработке документа привлекли также Министерство юстиции.

Законопроект о статусе "олигарха"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 11 мая заявил, что президент Зеленский дал задание Совету нацбезопасности, Антимонопольному комитету и Офису главы государства разработать законопроект о статусе олигархов.

Чиновник уточнил, что под действие соответствующего закона могут подпадать 13 человек, которые оказывают существенное влияние на внутреннюю и внешнюю политику Украины.