Угроза России решила все вопросы: Нидерланды передумали и поставят Украине оружие

Нидерланды решили предоставить Украине оружие - Кулеба / УНИАН

Международное сообщество продолжает оказывать оборонительную помощь Украине в условиях угрозы военного вторжения России. Теперь оружие Киеву решили поставлять и Нидерланды. Еще в прошлом году Амстердам выступал против такой инициативы, однако на фоне опасности со стороны Москвы голландское государство изменило свое решение. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В ходе своего брифинга он рассказал о том, что правительство Нидерландов в 2021 году выступало против того, чтобы предоставлять Киеву вооружения через механизм закупок НАТО. И тогда казалось, что ситуация вряд ли может измениться. Однако Амстердам принял другое решение, предусматривающее оборонительную военную помощь Киеву.

Читайте также"Мы не должны бросать страну, которая отказалась от ядерного оружия": Брэнсон поддержал Украину"На этой неделе правительство Нидерландов изменило свое решение и поставит нам определенные вещи, важные для нашей обороны, для нашей обороноспособности", - отметил Кулеба.

Также он подчеркнул, что на решение Амстердама повлияли переговоры президента Зеленского с главой правительства Нидерландов Марком Рютте и работа украинских дипломатов.

Поставки оружия Украине

Государства международного сообщества, среди которых США, Великобритания, Польша, Чехия, Латвия, Литва, Эстония и другие страны НАТО поставляют Украине оружие в ситуации с угрозой возможного военного вторжения России.

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ФРГ отказывается от поставок оружия Украине. Вице-глава фракции Свободной демократической партии в Бундестаге Александер Ламбсдорф ранее заявлял, что Берлин поддерживает Киев нелетальными компонентами и в сфере экономики. Если произойдет военное вторжение России, то немецкое государство готово будет рассмотреть другие варианты помощи Украине.

Канцлер Германии Олаф Шольц 14 февраля в ходе визита в Киев сказал, что Берлин серьезно помогает украинскому государству. Вопрос предоставления оружие Украине изучается, однако на данный момент конкретного ответа нет.

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