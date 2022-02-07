НАТО создало "воздушный мост" для поставок оружия в Украину – WSJ

НАТО будет поставлять оружие в Украину "воздушным коридором" / колаж УНИАН, Reuters

Страны НАТО установили "воздушный мост" для поставок вооружения и боеприпасов в Украину. К таким мерам Альянс прибег, чтобы сдержать возможное вторжение российских войск.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, уже известно, что США передаст Украине пять транспортных вертолетов Ми-17 российского производства, которые использовала афганская армия. Об этом уже уведомлен Конгресс.

Также официальный представитель США заявил, что Украине существенно нехватает боеприпасов. Так как в результате инцидентов, к которым может быть причастна Россия, несколько складов боеприпасов уничтожены, а единственный завод по их производству был в Луганске, который теперь контролируют российские боевики вооруженной группировки "ЛНР".

СМИ пишет, что вместе с США Киеву помогают Великобритания и прибалтийские страны. А Польша и Чехия планируют начать поставки в ближайшее время.

Кроме того, украинских военных уже обучают инструкторы из США, Великобритании, Канады, Польши.

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Угроза военного вторжения России в Украину

Американские журналисты изданий The Washington Post и журналисты New York Times ранее со ссылкой на официальные лица Штатов сообщили о том, что разведка США зафиксировала данные о новом сценарии России по военной интервенции в Украину.

Согласно данным сведениям, Москва планирует использовать фейковые видеоматериалы с якобы "нападением украинцев" на русскоговорящих на востоке украинского государства и на территории России. Позже это официально подтвердили в Госдепе и Агентстве национальной безопасности США.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ сказал, что подобная информация уже появлялась в прессе, впрочем, "так ничего и не происходило".

В правительстве Великобритании утверждают, что в Лондоне уверены в попытках Москвы создать повод для реализации сценария по военному вторжению в Украину.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев получил от Вашингтона сведения о возможной провокации Москвы до их официального обнародования. Он не исключил любых опасных сценарием со стороны РФ.

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