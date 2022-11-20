Украина может вступить в ЕС, даже если война с Россией затянется – вице-премьер

Динамика войны не будет решающим фактором при вступлении Украины в Евросоюз - Стефанишина / УНИАН, Wikipedia

Украина может вступить в Европейский Союз даже в том случае, если война с Россией затянется. Динамика военных действий не повлияет на возможности евроинтеграции. Киев уже подписывал с Брюсселем политическое и экономическое соглашения, когда был оккупирован Крым и началась война на Донбассе. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Как сообщает Европейская правда, на полях Галифакской конференции безопасности в Канаде она сказала о том, что затягивание войны России против Украины не станет преградой на пути государства в Евросоюз.

"Я не буду делать никаких прогнозов по времени, но когда речь идет о членстве, то динамика войны не будет решающим фактором. Мы можем вступить в ЕС даже в том случае, если война не будет окончательно завершена", - полагает Стефанишина.

Она напомнила, что Украина и ЕС подписали соглашения о политическом и экономическом сотрудничестве, когда Россия оккупировала Крым и развязала войну на Донбассе.

"Напомню, что мы заключили Соглашение об ассоциации, когда Крым был аннексирован и началась война в Донецкой и Луганской областях, но это не повлияло на запуск зоны свободной торговли, об этом даже не было отдельных оговорок", - подчеркнула Ольга Стефанишина.

Украина получила статус страны-кандидата на вступление в ЕС

23 июня Европейский совет одобрил предоставление Украине статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз.

Глава Евросовета Шарль Мишель сказал, что это исторический момент на пути интеграции украинского государства в ЕС.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что переломным моментом, который открыл Киеву дорогу в Евросоюз, стал визит лидеров Германии, Франции, Италии и Румынии в Украину и их разговор с президентом Владимиром Зеленским.

Президент Владимир Зеленский полагает, что получение Украиной статуса страны-кандидата в ЕС является возможностью сделать серьезный шаг на сближение с Евросоюзом. Украина станет равноправным партнером для европейских государств.

Другие новости: