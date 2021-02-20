Спикер Путина отреагировал на санкции против Медведчука

Ограничительные меры против Медведчука обеспокоили власти России.
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков связал санкции в Украине против нардепа, кума российского лидера и главы политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь Виктора Медведчука с ситуацией на Донбассе.
Санкции против Медведчука в Украине – очень тревожная новость, приводит слова спикера РБК.
По его мнению, ограничительные меры не могут не вызывать обеспокоенность.
"Это не может… не подогревать вопрос, кем избрана такая реакционная линия, и не приведет ли она к тому, что руководство Украины, например, не посчитает возможным решить военным способом ситуацию на юго-востоке Украины (на Донбассе – Ред.)", – сказал Песков.
- Ранее сам Виктор Медведчук жестко прокомментировал санкции, которые власти в Украине решили против него ввести. Политик обвинил официальный Киев в "узурпации власти", в "установлении диктатуры" и в наступлении на "свободу слова".
- Напомним, 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны решил наказать Виктора Медведчука и его супругу – телеведущую Оксану Марченко – ввести ограничительные меры за финансирование терроризма.
- До этого – в начале февраля – президент Владимир Зеленский своим указом ввел санкции против "медведчуковских" телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK. Ограничительные меры введены на пять лет и предусматривают в частности блокирование каналов.
- Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко говорил, что РФ опосредствованно финансировала "каналы Медведчука".
Автор: Екатерина Присяжнюк