Спикер Путина отреагировал на санкции против Медведчука

Дмитрий Песков высказался о санкциях против Виктора Медведчука / УНИАН

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков связал санкции в Украине против нардепа, кума российского лидера и главы политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь Виктора Медведчука с ситуацией на Донбассе.

Санкции против Медведчука в Украине – очень тревожная новость, приводит слова спикера РБК.

По его мнению, ограничительные меры не могут не вызывать обеспокоенность.

"Это не может… не подогревать вопрос, кем избрана такая реакционная линия, и не приведет ли она к тому, что руководство Украины, например, не посчитает возможным решить военным способом ситуацию на юго-востоке Украины (на Донбассе – Ред.)", – сказал Песков.