В Слуге народа рассказали, как Путин отреагирует на санкции против Медведчука

Путин в обязательном порядке отреагирует на санкции против Медведчука - нардеп / Reuters

Президент РФ Владимир Путин обязательно продемонстрирует реакцию на принятие СНБО решения по санкциям против Виктора Медведчука и российских граждан. Эта новость стала резонансной в Кремле, о ней говорят на самом высоком уровне. Не исключено, что такая ситуация может привести к обострению военных действий на Донбассе, сказал в эфире телеканала Украина 24 депутат от фракции Слуга народа Денис Монастырский.

По его словам, очевидным является тот факт, что глава российского государства каким-либо образом отреагирует на ситуацию. Такие события не могут остаться без внимания главы РФ.

"Совершенно очевидно, что определенная реакция будет… Очевидно, что продвижение украинской власти по расширению санкционного списка — оно, конечно, не останется без внимания Путина", - считает Монастырский.Читайте такжеУ Зеленского объявили о новом жестком курсе управления Украиной

Кроме того, парламентарий полагает, что это уже является главной новостью, о которой говорят в Кремле на самом высоком уровне. При этом Украина может столкнуться с проблемой в виде обострения военной ситуации на Донбассе.

"Я убежден, что уже сегодня это топ-новость в Кремле, и также будет обсуждаться на самом высоком уровне, может ли Россия что-то сделать. К сожалению, возможность активизации событий на Востоке также есть, и это уже мы видели после первого решения СНБО", - подчеркнул нардеп.

Санкции против Медведчука