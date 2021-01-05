В КСУ приняли решение по указу Зеленского о Тупицком

Как говорится в заявлении КСУ, Конституция Украины имеет высшую юридическую силу.
Конституционный суд Украины провел сборы судей в связи с указом президента Владимира Зеленского об отстранении главы КСУ Александра Тупицкого - судьи выразили обеспокоенность сложившейся ситуацией, заявив о "недопустимости" таких действий со стороны президента.
Как говорится в заявлении КСУ, Конституция Украины имеет высшую юридическую силу, а законы и другие нормативно-правовые акты должны соответствовать ей. При этом освободить судью КСУ от обязанностей, согласно Конституции, можно лишь в случае прекращения его полномочий, задержания или содержания его под стражей или арестом.
"Собрание судей Конституционного суда Украины обращают внимание на недопустимость несоблюдения органами государственной власти и должностными лицами предписаний Конституции Украины, что может привести к блокированию работы Конституционного суда Украины, которое сделает невозможным осуществление конституционного контроля в целях обеспечения верховенства Конституции Украины, утверждение прав и свобод человека", - сообщили в КСУ.
Новый конфликт власти и КСУ
- Президент Украины Владимир Зеленский 29 декабря по итогам внеочередного заседания СНБО принял решение отстранить Александра Тупицкого от должности председателя КСУ на 2 месяца.
- Этому предшествовал вызов Тупицкого в Генпрокуратуру, где ему должны были вручить подозрение по делу о приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области. Тупицкий в ОГП не пришел, вследствие чего и.о прокурора обратился к президенту с ходатайством отстранить Тупицкого от занимаемой должности.
- В КСУ считают, что решение об отстранении Тупицкого не соответствует конституционным полномочиям президента и считают указ главы государства вмешательством в деятельность суда.
- В Генпрокуратуре считают законным указ президента Зеленского, который имел право отстранить Тупицкого от руководства Конституционным судом на временной основе из-за того, что судья стал фигурантом уголовного дела.