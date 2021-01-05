В КСУ приняли решение по указу Зеленского о Тупицком

В КСУ приняли решение об указе Зеленского / УНИАН

Конституционный суд Украины провел сборы судей в связи с указом президента Владимира Зеленского об отстранении главы КСУ Александра Тупицкого - судьи выразили обеспокоенность сложившейся ситуацией, заявив о "недопустимости" таких действий со стороны президента.

Как говорится в заявлении КСУ, Конституция Украины имеет высшую юридическую силу, а законы и другие нормативно-правовые акты должны соответствовать ей. При этом освободить судью КСУ от обязанностей, согласно Конституции, можно лишь в случае прекращения его полномочий, задержания или содержания его под стражей или арестом.

"Собрание судей Конституционного суда Украины обращают внимание на недопустимость несоблюдения органами государственной власти и должностными лицами предписаний Конституции Украины, что может привести к блокированию работы Конституционного суда Украины, которое сделает невозможным осуществление конституционного контроля в целях обеспечения верховенства Конституции Украины, утверждение прав и свобод человека", - сообщили в КСУ.

Новый конфликт власти и КСУ