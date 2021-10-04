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В Офисе президента прокомментировали расследование об офшорных фирмах Зеленского и его окружения

4 октября 2021, 14:33
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Как говорит советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, уже состоялось возвращение в содержательное поле выборов презиндета Украины-2019

Зеленский
Владимир Зеленский / УНИАН

Ключевым моментом в расследовании журналистов об оффшорных фирмах президента Владимира Зеленского и его окружения является то, что после вступления в должность главы страны не занимается бизнесом. Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк в комментарии УНИАН.

"Если вспомнить ход предвыборной кампании 2019 года, то все, что сейчас озвучивается, тогда уже тоже звучало на разных уровнях. Фактически, сегодня состоялось возвращение в содержательное поле тогдашних выборов. Никакого дефицита ответов на обвинения от оппонентов в 2019 году не было – все получало надлежащие реакции. Все косвенно подтвердили журналисты сейчас, потому что от них нет даже предположения о бизнес-связях после мая 2019 года. Стоит ли что-то добавлять к этому?", – отметил он.

По словам Подоляка, для общества деятельность "Студии Квартал 95" была и остается вполне понятной.

"Также как и состояние бизнес-среды страны в начале 2010-х годов, когда при власти Януковича, а затем и Порошенко постоянно обсуждались перспективы захвата тех или иных телеканалов, медийных проектов, предприятий из других отраслей экономики", − подытожил он.

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Напомним, 3 октября журналисты проекта "Следствие.Инфо " опубликовали свою часть международного расследовательского проекта, который получил название Pandora Papers. В ходе него были исследованы скрытые активы украинцев, оформпленные через офшорные компании, которые зарегистрированы на Британских Виргинских островах или в государстве Белиз.

В частности, в документах Pandora Papers содержатся сведения об украинских бизнесменах и олигархах, должностных лицах.

В расследовании журналисты проекта "Следствие.Инфо" утверждают, что такие офшорные фирмы имел (как минимум до весны 2019 года) президент Владимир Зеленский и его ближайшее окружение – первый помощник Сергей Шефир и Иван Баканов (ныне – глава СБУ).

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Владимир Зеленский офшоры Сергей Шефир новости Украины Иван Баканов
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