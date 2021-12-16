Атака на Украину и отказ от нефти и газа из РФ: журналист оценил шансы на жесткий удар Запада

Самые эффективные санкции против России – это отказ Запада от импорта газа и нефти, - журналист / Reuters

Запад вряд ли пойдет на запуск эффективных экономических санкций против РФ. Самый серьезный шаг, на который могли бы пойти европейские страны, это отказ от импорта российских нефти и газа в случае военного вторжения России в Украину. Однако нет уверенности в том, что такой сценарий возможен. Реализация подобного варианта событий может состояться только при наличии политической воли и от степени понимания того, что Украина остается важным препятствием на пути наступления Москвы на Европу. Об этом заявил журналист Евгений Киселев.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что по-настоящему действенные санкции, которые могли бы остановить военные планы Кремля, Западом задействованы не будут. Речь идет об отказе от поставок российских энергоносителей в Европу.

Читайте такжеОтключение от SWIFT и крушение СП-2: в Европарламенте призвали ЕС нанести решительный удар по России"А что такое вообще эти самые жесточайшие экономические санкции? Тут у меня существует определенный скепсис, Потому что настоящие действия - санкции, направленные на то, чтобы Запад отказался от закупок российской нефти и газа. Вот я не уверен в том, что говоря об этих санкциях против России в случае полномасштабного вторжения в Украину, Запад готов отказаться от поставок газа и нефти из России в Евросоюз. Зависимость очень большая: почти 35% того газа, который использует ЕС, поступает из РФ и не совсем понятно, как организовать его замещение. И половина добываемой нефти в России идет на экспорт. Как от этого отказаться Западу?" – отметил Киселев.

Как утверждает журналист, Запад все-таки может отказаться от поставок нефти и газа из России, однако для этого там должна появиться серьезная политическая воля. Также это зависит от степени понимания того, что Украина остается важным форпостом, защищающим Европу от российского государства. "Но, в случае политической воли - отказаться можно. Вопрос в том, сумеют ли лидеры Запада проявить такой уровень политической воли и в какой степени они, наконец, поймут, что Украина является первым бастионом на пути российской экспансии в Европу", - подчеркнул Евгений Киселев.

Санкции Запада против России из-за угрозы вторжения в Украину

Согласно данным журналистов Bloomberg, ведущие страны Европы, среди которых Германия, Франция, Италия и Испания, не поддерживают планы по ускоренному обсуждению санкций против России из-за риска военного вторжения Москвы в Украину. Они призывают к переговорам с Москвой.

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Среди экономических мер рассматривается возможность остановки процедур, связанных с запуском Северного потока-2, и отключения российских банков от финансирования Запада.

Также в ЕС есть государства, которые считают, что Россия стянула войска к границам Украины не с целью военной операции, а для оказания давления.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. Европа намерена жестко ответить России на любую новую агрессию против украинского государства.