Военная операция против Украины грозит Путину поражением: в России объяснили планы Кремля

Путин не решится на военное вторжение в Украину - Латынина / Reuters

Россия не решится на полномасштабное военное вторжение в Украину, поскольку при таком сценарии существует риск потерпеть поражение. Более вероятно продолжение гибридной войны против украинского государства, которая направлена на дестабилизацию ситуации. Такое военное противостояние, в отличие от масштабного конфликта, можно проиграть, не признавая своего участия в событиях. Об этом заявила российская журналистка Юлия Латынина.

В эфире телеканала Украина 24 она рассказала о том, что Кремль не пойдет на прямое военное вторжение на территорию украинского государства, так как опасается поражения. В гибридной войне, которую ведет Москва против Киева с 2014 года, стоит задача не победы, а дестабилизации ситуации в стране.Читайте такжеПутин разразился ультиматумом Украине по войскам России у границ и пригрозил "ответным" ударом

"Вторжение уже произошло, потому что Крым, Донбасс и Луганск - это и есть вторжение. Война в этом смысле продолжается уже 7 лет. Другое дело, что это гибридная война, потому что Путин все время ведет гибридные войны... Собственно, эти гибридные войны ведутся не для того, чтобы одержать победу, а победу он уже не одержал. Он не сделал "Новороссию", это была его идея, она не осуществилась. Соответственно, все гибридные войны ведутся для того, чтобы сделать гадости соседу", - сказала Латынина.

По ее словам, сложно представить военное вторжение России в Украину при участии 100 000 российских войск. Подобную войну, в отличие от гибридной, можно проиграть. И тогда не получится отрицать свое участие в вооруженной конфронтации.

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"Не представляю по многим причинам, из которых самая простая заключается в том, что настоящая война, в отличие от гибридной, может быть проиграна. Путин никогда не ведет войн, которые могут быть проиграны. Путин все время, когда во что-нибудь ввязывается, обязательно ввязывается так, чтобы можно было сказать - "это шахтеры и трактористы, это не я, лошадь не моя…Настоящую войну можно проиграть. Он всегда будет ограничиваться гибридными войнами, делать гадости. Гибридную войну можно спокойно проиграть, но при этом показать по телевизору распятого мальчика, и это самое главное", - подчеркнула Юлия Латынина.

Войска РФ у границ Украины

Американские издания The Washington Post и Politico в конце октября опубликовали материалы, в которых речь шла о том, что Россия сконцентрировала войска у границ Украины.

Посол в Германии Андрей Мельник сказал, что ситуация действительно серьезная, а в Киеве опасаются повторения сценария 2014 года, когда Россия захватила Крым и Донбасс.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что маневры войск РФ недалеко от границ Украины связаны с якобы "угрозой НАТО кордонам России" и призывал к проведению переговоров Путина с президентом США Байденом.

По словам Пескова, Россия, дескать, готова предоставить гарантии безопасности Украине при условии реализации Минских соглашений.

Журналисты Reuters полагают, что РФ не пойдет на полномасштабное военное вторжение в Украину. Вполне вероятно, действиями, связанными с войсками, сигнализируют о "красных линиях" Москвы в отношении украинского государства.