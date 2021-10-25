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Вступление в НАТО и захват Россией левобережной Украины: эксперт предупредил об опасном сценарии

25 октября 2021, 07:10
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Киев может пойти на сделку с Москвой относительно НАТО, однако тогда Россия должна сесть за стол переговоров по Крыму и Донбассу, считает Руслан Осипенко.

Российские войска
Россия попытается захватить левобережье Украины, чтобы построить буфер между своей территорией и остатками украинского государства – дипломат / УНИАН

Пока идет война, Киеву не удастся вступить в Североатлантический альянс. Однако следует продолжать путь в НАТО, поскольку такой курс открывает возможность для маневра по сделке с РФ. Украина может отказаться от опасных для Москвы планов относительно вступления в Альянс и провозгласить нейтральный статус в обмен на завершение конфликта на Донбассе и возвращение Крыма на выгодных Киеву условиях. Впрочем, как только украинское государство окажется в шаге от интеграции в НАТО, Россия попытается захватить левобережье Украины. Об этом заявил эксперт-международник Руслан Осипенко.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что пока у Киева мало шансов на вступление в НАТО. Причиной тому являются военные действия, которые идут на территории страны.Читайте также"Помешать сближению Украины с НАТО – невозможно": у Путина приняли курс Киева на Запад

"Мы должны осознавать, что пока у нас на территории Украины идет война, никто не будет нас принимать в НАТО. Мы можем говорить о совместимости, о движении в сторону НАТО, но в ближайшее время нас туда не возьмут", - считает Осипенко.

Однако, по его словам, Украина не должна отказываться от пути евроатлантической интеграции. Если для Москвы крайне важно, чтобы Киев не шел в НАТО, то можно пойти на дипломатическую сделку – отказаться от интеграции в Альянс или объявить нейтральный статус в обмен на завершение войны на Донбассе и переговоры по возвращению Крыма на выгодных для украинского государства условиях.

Кроме того, дипломат рассказал о том, что если РФ оккупировала Крым, чтобы, по логике Кремля, не допустить там размещения военной базы НАТО, то в том случае, если Украина окажется в шаге от вступления в Альянс, россияне осуществят попытку захвата всего Левобережья. Целью такого маневра может быть создание буферной зоны между Россией и "остатками Украины".

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"…Они будут предпринимать действия для того, чтобы все Левобережье захватить и сделать буферной зоной между территорией России и остатками Украины... Если мы будем на пороге подписания, как Янукович был на пороге подписания с Европейским Союзом, уже договор был подготовлен, все шло к подписанию, то надо готовиться к тому, что будет горячая агрессия России против Украины, 100%", - подчеркнул Руслан Осипенко.

Сотрудничество Украины и НАТО

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко ранее сделал заявление о том, что в Украине, дескать, уже создаются "учебно-тренировочные лагеря", которые реально являются "базами НАТО". По словам главы государства, он уже договорился с Путиным об алгоритме совместных действий для того, чтобы не допустить появления иностранных войск на границах РБ и России.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что Россия отвечает на якобы "размещение войск НАТО в Украине" совместными военными учениями с Беларусью. Как утверждает спикер Кремля, возможное появление войск Альянса на территории украинского государства – это "пересечение красных линий" для Москвы.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина самостоятельно будет решать, какие действия нужно предпринять для защиты собственной безопасности, а "красные линии Москвы" ограничиваются территорией РФ.

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