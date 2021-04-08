Выяснилось, помешает ли война на Донбассе вступлению Украины в НАТО

В НАТО назвали условия для вступления Украины / УНИАН

Решение о приеме новых членов в НАТО является политическим, и страна прежде всего должна быть готовой к членству и усиливать обороноспособность Альянса, заявил глава представительства НАТО в Украине Александр Винников в интервью проекту Kyiv Not Kiev в четверг, 8 апреля.

Так Винников ответил на вопрос, может ли война на Донбассе помешать Украине вступить в НАТО.

"Я бы хотел отметить, что союзники рассматривают каждую страну, которая претендует на членство в НАТО, независимо друг от друга. Нет какого-то "секретного рецепта", для того, чтобы стать членом НАТО. Это политическое решение, которое принимают все страны-члены Альянса, чтобы пригласить страну присоединиться", - сказал Винников.

По его словам, страна-кандидат должна быть готова к членству и к участию в операциях и миссиях НАТО: "То есть она должна усиливать обороноспособность Альянса".

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Винников напомнил, что в 2008 году на Бухарестском саммите было принято решение об Украине и Грузии, что в будущем они станут членами НАТО.

"Это решение остается, и все решения, принятые после этого в соответствии с политикой открытых дверей, которая является ключевым принципом НАТО, все это остается неизменным", - подытожил он.

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