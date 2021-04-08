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Члены НАТО обсудили эскалацию на Донбассе: что решили

8 апреля 2021, 06:34
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Представители США, Канады, Великобритании, Литвы и Польши провели круглый стол по вопросам Украины.

Пентагон
Со стороны США во встрече приняла участие и. о. заместителя министра обороны по вопросам политики Аманда Дори / Reuters

Представители США, Канады, Великобритании, Литвы и Польши провели переговоры в онлайн-режиме, во время которых обсудили эскалацию на Востоке Украины.

Встречу вел госсекретарь Великобритании Бен Уоллес. Со стороны США в ней приняла участие исполняющая обязанности заместителя министра обороны по вопросам политики Аманда Дори. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Страны обвинили Москву в подрыве деэскалации на Донбассе.

"Лидеры обсудили повышение российской военной активности в регионе. Дестабилизирующие действия России подрывают деэскалацию напряженности, которая была достигнута соглашением при посредничестве ОБСЕ 27 июля 2020 года", - говорится в сообщении.

Читайте также"Путин готовится к прыжку": эксперт объяснил, почему обострилась война на ДонбассеВ Пентагоне отметили, что страны подтвердили свою непоколебимую поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины и договорились предоставлять тренировки украинским военным и поддерживать "выстраивание потенциала" украинских вооруженных сил для сохранения территориальной целостности страны и дальнейшего продвижения к оперативной совместимости с НАТО".

Отмечается также, что страны-участницы виртуальной встречи "вносят основной вклад в помощь Украине в области безопасности".

Как сообщал Главред, глава военного комитета НАТО главный маршал авиации Стюарт Пич в ходе визита в Украину призвал Россию вывести свои войска с украинской территории.

6 апреля представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США очень внимательно следят за передвижением российских войск вдоль границ Украины, а также в Крыму. Кроме того, он назвал действия России такими, которые вызывают беспокойство.

Ситуация на Донбассе - последние новости:

  • 31 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия под видом подготовки к стратегическим учениям Запад 2021 стягивает со всей территории РФ батальонные тактические группы к восточным границам Украины.
  • Во вторник, 30 марта, в ходе внеочередного заседания Верховной Рады выступил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Он раскрыл детали гибели 4 украинских военных на Донбассе вблизи Шумов. По его словам, военные погибли от снайперского выстрела во время разминирования района насосной станции.
  • 30 марта Верховная Рада приняла постановление, в котором осудила обострение боевых действий на Донбассе. Украинский парламент потребовал от России немедленно прекратить боевые действия и призвал мировое сообщество оказать воздействие на РФ.
  • Россия перебрасывает на границу с Украиной военную технику, при этом маскирует ее номера. Об этом идет речь в расследовании группы независимых экспертов Conflict Intelligence Team.
  • 2 апреля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что СНБО круглосуточно отслеживает ситуацию относительно обострения на Донбассе после сообщений о том, что РФ стягивает войска к украинским границам. По его словам, Киев готовит различные сценарии реагирования в зависимости от развития событий.

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