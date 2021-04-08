Члены НАТО обсудили эскалацию на Донбассе: что решили

Со стороны США во встрече приняла участие и. о. заместителя министра обороны по вопросам политики Аманда Дори / Reuters

Представители США, Канады, Великобритании, Литвы и Польши провели переговоры в онлайн-режиме, во время которых обсудили эскалацию на Востоке Украины.

Встречу вел госсекретарь Великобритании Бен Уоллес. Со стороны США в ней приняла участие исполняющая обязанности заместителя министра обороны по вопросам политики Аманда Дори. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Страны обвинили Москву в подрыве деэскалации на Донбассе.

"Лидеры обсудили повышение российской военной активности в регионе. Дестабилизирующие действия России подрывают деэскалацию напряженности, которая была достигнута соглашением при посредничестве ОБСЕ 27 июля 2020 года", - говорится в сообщении.

Читайте также"Путин готовится к прыжку": эксперт объяснил, почему обострилась война на ДонбассеВ Пентагоне отметили, что страны подтвердили свою непоколебимую поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины и договорились предоставлять тренировки украинским военным и поддерживать "выстраивание потенциала" украинских вооруженных сил для сохранения территориальной целостности страны и дальнейшего продвижения к оперативной совместимости с НАТО".

Отмечается также, что страны-участницы виртуальной встречи "вносят основной вклад в помощь Украине в области безопасности".

Как сообщал Главред, глава военного комитета НАТО главный маршал авиации Стюарт Пич в ходе визита в Украину призвал Россию вывести свои войска с украинской территории.

6 апреля представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США очень внимательно следят за передвижением российских войск вдоль границ Украины, а также в Крыму. Кроме того, он назвал действия России такими, которые вызывают беспокойство.

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