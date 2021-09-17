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Запуск СП-2 и ответный удар Украины: Киев по заданию Зеленского начал борьбу с трубой Газпрома

17 сентября 2021, 08:31
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Украина будет работать над ликвидацией угроз, связанных с запуском Северного потока-2.

Зеленский
Зеленский создал рабочую группу по вопросам борьбу с Северным потоком-2 / Reuters

Президент Владимир Зеленский в связи с угрозами Украине на фоне предстоящего запуска российского газопровода Северный поток-2 образовал специальную рабочую группу, которая должна разработать меры противодействия, направленные на нейтрализацию соответствующих рисков. В группу, которую возглавил руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак, вошли руководители силовых и энергетических ведомств.

Читайте такжеГТС Украины будет потеряна, а РФ нанесет удар: в Киеве поставили ультиматум ЕС по транзиту газа"Рабочая группа должна подготовить предложения о мерах по предотвращению и минимизации негативных последствий для государства от сооружения газопроводов и разработать предложения по уменьшению отдельных угроз в сфере безопасности и энергетической сферах", - сообщила пресс-служба гаранта в четверг, 16 сентября, ссылаясь на подписанное им распоряжение №545/2021-рп.

Участники группы по противодействию Северному потоку-2

  • Андрей Ермак – руководитель Офиса президента и группы
  • Иван Баканов – глава Службы безопасности Украины
  • Юрий Витренко – председатель правления Нафтогаза
  • Герман Галущенко – министр энергетики
  • Алексей Данилов – секретарь СНБО

Подчеркивается, что глава рабочей группы в случае возникновения определенной необходимости может изменять ее состав и подключать к дискуссии чиновников, ученых, экспертов и активистов.

Запуск газопровода Северный поток-2

Глава правления корпорации Газпром Алексей Миллер 10 сентября заявил, что трубопровод Северный поток-2 уже достроен. Работы завершились в 8:45 по Киеву.

Журналисты Bloomberg, ссылаясь на свои источники, сообщили, что первые поставки газа по трубе СП-2 могут быть начаты уже с 1 октября. Спустя два месяца газопровод могут запустить на полную мощность.

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Советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль говорила, что Газпром попытается запустить Северный поток-2 еще до того, как процедура сертификации будет завершена. Процесс предоставления документов трубопроводу усложняется газовым шантажом Европы со стороны Газпрома.

Зеркаль также объяснила, что Газпрому вряд ли удастся запустить СП-2 уже с 1 октября, поскольку процедура сертификации газопровода может затянуться на долгое время. По этой же причине нельзя сказать, что труба полностью заработает уже в декабре.

В Газпроме признали, что с 1 октября Северный поток-2 работать еще не будет. Председатель правления компании Газпром Алексей Миллер подтвердил журналистам данную информацию.

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Владимир Зеленский Северный поток-2 новости Украины Офис президента
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