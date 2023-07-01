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Зеленский – о рисках для жизни: Путину больше угрожают, его хотят убить

Андрей Ганчук
1 июля 2023, 12:56 обновлено 1 июля, 13:08
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С самой большой опасностью сталкиваются украинские военные, главное – чтобы у бойцов были силы идти дальше и они вернулись домой, сказал Владимир Зеленский.
Зеленский, Путин
Есть еще люди, которые хотят убить Путина - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот YouTube

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за время полномасштабной войны с агрессором Россией опасность стала частью его жизни. Однако директору Кремля Владимиру Путину угрожают больше, поскольку есть люди которые хотят его убить. Но с самой большой опасностью сталкиваются украинские военные на фронте.

В интервью испанскому изданию El mundo он рассказал о том, что привык к ежедневной опасности и сделал свой выбор. По словам главы государства, Путину сейчас больше угрожают, чем ему.

"Я к этому привык. Рядом со мной много людей, также живущих в опасности. Это сознательный выбор, который мы сделали. Я горжусь задачей, которая стоит передо мной. Я живу с этим нормально. Да, я вам скажу, что Путину сейчас больше угрожают, чем мне. Есть еще люди, которые хотят его убить", - считает Зеленский.

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Также гарант добавил, что он не готов ответить на вопрос, как быть человеком, который сталкивается с наибольшими рисками для своей жизни. Он отметил, что с самой большой опасностью сталкиваются бойцы сил обороны Украины.

"Каждая секунда. Всегда есть бомбы. Спать и выживать очень тяжело. Я был там несколько раз и знаю, что происходит. Дай Бог им силы идти дальше и вернуться домой", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Ранее президент Зеленский рассказал о потерях в рядах боевиков ЧВК Вагнер. По словам гаранта, украинские войска ликвидировали 21 тысячу боевиков, 80 тысяч получили ранения. Наступление оккупантов с северного направления вряд ли ожидается.

Кроме того, Зеленский сказал, что для полной реализации контрнаступления ВСУ нужно время. Западные страны должны усилить поставки вооружений.

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