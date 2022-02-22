Зеленский призвал полностью остановить Северный поток-2

Владимир Зеленский / Reuters

Мировое сообщество не должно повторить ошибок, которые были допущены в ситуации с российско-грузинской войной в 2008 году. Санкции против России из-за признания Москвой так называемой "независимости" "ЛДНР" должны быть введены немедленно. Ограничения должны включать полную остановку газопровода Северный поток-2. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Европа и мир не может допустить повторения таких трагических ошибок, которые были допущены в Грузии в 2008 году. Мы согласились с необходимостью немедленного введения санкций за очередной акт агрессии против Украины. Эти санкции должны включать полную остановку "Северного потока-2", - сказал президент.

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