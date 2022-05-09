Зеленский встретился с генсеком Совета Европы: какие темы обсуждали

Зеленский встретился с генсекретарем Совета Европы / фото ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич, которая пребывает с визитом в Украине, сообщает Офис президента.

Глава государства отметил быстрое и эффективное реагирование Совета Европы на агрессию РФ против Украины.

"Хочу поблагодарить за то, что Совет Европы стал первой международной организацией, исключившей Россию из своего состава за ее действия", - отметил Зеленский.

Он обсудил с Марией Пейчинович-Бурич конкретные пути поддержки Украины со стороны Совета Европы. Среди обсуждаемых тем - инициативы по созданию группы юридических экспертов, которые будут оказывать содействие Офису Генерального прокурора, а также начало новой онлайн-платформы Cities4Cities для поддержки местных общин в Украине.

Также обсуждались пути мониторинга ситуации со стороны Совета Европы в сфере защиты прав человека на временно оккупированных территориях.

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"Все грубые нарушения прав человека российской оккупационной администрацией на временно оккупированных территориях Украины должны фиксироваться и дальше – наказываться", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что очень важно показать результаты тех зверств, которые оккупанты совершали на территории Украины.

Президент отдельно призвал Совет Европы приложить все возможные усилия для того, чтобы остановить незаконную депортацию РФ граждан Украины из временно оккупированных районов и зон боевых действий, а также совместно с другими международными партнерами обеспечить вывоз украинцев с территории страны-агрессора.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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