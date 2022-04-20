Зеленский высказался о возможности применения Россией химического оружия

Владимир Зеленский о применении Россией ядерного оружия / Офис президента

Россияне в данный момент проверяют возможность применения химического оружия против Украины, заявил президент Владимир Зеленский в интервью для BFM TV.

По его словам, российские войска еще не мобилизовали все свои средства в этой борьбе.

Зеленский также обвинил Россию в использовании нетрадиционного оружия. В частности, применение такого оружия должно быть рассмотрено в международных судах.

Президент уверяет, что Украина сейчас проверяет применение россиянами химического оружия.

"Мы проверяем применение россиянами химического оружия. Мы должны взять образцы, которые будут изучены специалистами. Только тогда мы сможем сказать, использовалось ли такое оружие и как", - заверил он.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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