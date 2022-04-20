УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Зеленский высказался о возможности применения Россией химического оружия

20 апреля 2022, 21:41

Мы проверяем применение россиянами химического оружия. Мы должны взять образцы, которые будут изучены специалистами, заявил президент.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский о применении Россией ядерного оружия / Офис президента

Россияне в данный момент проверяют возможность применения химического оружия против Украины, заявил президент Владимир Зеленский в интервью для BFM TV.

По его словам, российские войска еще не мобилизовали все свои средства в этой борьбе.

Зеленский также обвинил Россию в использовании нетрадиционного оружия. В частности, применение такого оружия должно быть рассмотрено в международных судах.

Президент уверяет, что Украина сейчас проверяет применение россиянами химического оружия.

"Мы проверяем применение россиянами химического оружия. Мы должны взять образцы, которые будут изучены специалистами. Только тогда мы сможем сказать, использовалось ли такое оружие и как", - заверил он.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

Читайте также:

viber
ядерное оружие Владимир Зеленский военная агрессия РФ новости Украины
Реклама
Популярное
Катя Осадчая показала округлившийся животик, и помолилась о "крохе покоя"Катя Осадчая показала округлившийся животик, и помолилась о "крохе покоя" Исследователи установили личности русских оккупантов, устраивавших зверства в Буче: фотоИсследователи установили личности русских оккупантов, устраивавших зверства в Буче: фото "Поганые оккупанты получат по заслугам": Оля Цибульская показала руины родительского дома в Ирпене"Поганые оккупанты получат по заслугам": Оля Цибульская показала руины родительского дома в Ирпене Не 9 мая: эксперт назвал новую дату, к которой Путин ждет победу в войнеНе 9 мая: эксперт назвал новую дату, к которой Путин ждет победу в войне Дмитрий Комаров призвал к срочной эвакуации всех жителей Донецкой и Луганской областейДмитрий Комаров призвал к срочной эвакуации всех жителей Донецкой и Луганской областей
Поддержите Главред

Последние новости

22:30

Забрать раненых и погибших: в Азове назвали условие эвакуации из Мариуполя

22:24

США значительно расширили санкции против России: кто попал в списокВидео

21:57

Большое наступление еще не началось: битва за Донбасс может быть не последней – ДаниловВидео

21:41

Зеленский высказался о возможности применения Россией химического оружияВидео

21:34

Смешает врага с землей: Украину вооружат мощной супер-гаубицей PzH 2000Видео

Реклама
21:06

Битва за Донбасс: РФ поставила себе четыре задачи на новом этапе войны – The GuardianВидео

20:59

Резня под Киевом: Путин внезапно выгнал генерала, командовавшего десантниками РФ в БучеВидео

20:57

5 быстрых способов отмыть скотч со стекла

20:41

"Есть два пути": Зеленский рассказал, как можно разблокировать Мариуполь

20:35

Уикенд в Дубае накрылся: Путин запретил старшей дочери покидать РФВидео

20:17

В Мариуполе тяжелая ситуация: Арестович озвучил шесть шагов для деблокадыВидео

20:15

В ООН предложили пасхальное перемирие в Украине, Кремль публично отказался

19:55

"Уничтожают все на пути": оккупанты РФ захватили 80% ЛуганщиныВидео

19:49

Как правильно оформлять пенсии беженцам за границей: в Пенсионном фонде дали расследования

19:49

Солнечное затмение в апреле 2022: когда состоится и чего от него ожидать

19:42

Россия не передавала Украине проект о завершении войны - ЗеленскийВидео

19:31

Произошло чудо – я был уверен, что Чернигов, Сумы, Харьков и Мариуполь не выстоят – Арестович

19:29

Как и чем закончится война в Украине – три сценариямнение

19:26

На Донбассе оккупанты пошли на штурм: ВСУ выбили врага с окраин РубежногоВидео

19:22

Объявили эвакуацию из Азовстали и открыли огонь: оккупанты обстреляли "зеленый коридор" из МариуполяВидео

Реклама
19:11

Оккупанты похвастались успешным запуском баллистической ракеты "Сармат"Видео

18:54

В Москве устроили "войну" с детской песочницей, выкрашенной в цвета флага УкраиныВидео

18:44

На Азовстали укрываются около тысячи человек: Зеленский предложил обмен на пленных РФВидео

18:40

Безуспешный старт наступления: в США заявили, что РФ не имеет на Донбассе территориальных успеховВидео

18:39

Денежное везение и солидный доход: названы знаки, которым повезет в конце апреля

18:32

Заворотнюк, которая выехала в Дубай, засняли полураздетую на пляже

18:24

Путин и "горстка ястребов": Bloomberg узнал фамилии лиц, принявших решение о нападении РФ на УкраинуВидео

18:22

Чистый четверг 2022: приметы на 21 апреля и что нельзя делатьВидео

18:12

Гетманцев назвал компании, которые в войну платят налоги наперед

18:03

"Буква Z - символ горя для Украины": Поклонская эмоционально высказалась и было обругана россиянамиВидео

17:59

"Пушечное мясо" для захвата Донбасса: РФ перебрасывает 20 тысяч наемников - The Guardian

17:37

Путин по своей тупости перезапустил экономику США: почему Штаты дважды выигрывают от войны в Украинемнение

17:34

Оккупанты сбросили на Азовсталь сверхмощные бомбы: под завалами остаются сотни людейВидео

17:04

Денежная удача, осуществление мечты и успех в карьере: кто из знаков счастливчики в год Тигра

17:03

Жить или выжить: психолог назвала признаки того, что организм возвращается к "режиму жизни"

16:59

Дерзкий прорыв в Мариуполе: морпехи и Азов с боем вышли в порт и спасли 500 бойцовВидео

16:58

У Путина называют войну с Украиной "катастрофической ошибкой" и боятся ядерного удара – BloombergВидео

16:50

Бойцы ГПСУ вышли к государственной границе Украины в трех областяхВидео

16:47

Арестович рассказал, как ВСУ "дают прикурить" оккупантам в районе ИзюмаВидео

16:35

"Быстро едь в Москву, мы тебе тут все дадим": Бадоев рассказал, как в начале войны его звали в Россию

Реклама
16:33

Людей давили танками, отрезали гениталии: известный ведущий рассказал о зверствах оккупантов РФВидео

16:20

"Передовую не покину": девушка-наводчик САУ, которая стала звездой сети, рассказала об участии в бояхВидео

15:57

Подоляк рассказал, есть ли в Офисе президента стратегия освобождения Юга УкраиныВидео

15:43

ВСУ ждут мощные бои не только на Донбассе, но и в Харькове, и на харьковском направлении – ПодолякВидео

15:27

"Приговор" для вражеских самолетов и вертолетов: Норвегия бесплатно передаст Украине ЗРК Мистраль

15:17

Без ядерной точки в войне против Украины Путину не обойтисьмнение

15:16

"Русские, мы одичали": группа "Ногу свело" записала клип в поддержку УкраиныВидео

14:37

"Боже, яке кончене": Positiff записал новый трек и посвятил его российским блогерам

14:36

"Наместником Путина" в Бердянске сделали дворника: "заммэра" уже готовит город к 9-му мая

14:35

Чистый четверг в 2022 году: дата, традиции и запреты дня

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять