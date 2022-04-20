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Резня под Киевом: Путин внезапно выгнал генерала, командовавшего десантниками РФ в Буче

20 апреля 2022, 20:59

О дальнейшей судьбе или новом назначении бывшего командующего генерал-майора Сергея Чубарыкина не сообщается.

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Войска РФ устроили террор в Буче

Владимир Путин назначил на пост командующего псковской 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии полковника Дениса Шишова.

Как сообщило Псковское агентство информации, указ о назначении Путин подписал еще 18 апреля.

О дальнейшей судьбе или новом назначении бывшего командующего генерал-майора Сергея Чубарыкина не сообщается.

Полковник Шишов ранее командовал 11-й десантно-штурмовой бригадой в Улан-Удэ. В ходе российского вторжения он командовал соединением бригады, которое форсировало Днепр в районе Каховки в Херсонской области: "Денис Шишов 25 февраля получил боевую задачу: совершить марш-бросок, занять мост через реку Днепр в районе Каховки. Это рубеж должен был стать плацдармом для последующего развертания основных сил".

Что известно о зверствах псковских десантников

Псковские десантники, приняли участие в наступлении на Киев во время вторжения в Украину. Возможно, подразделения псковских десантников действовали в Буче, где после отступления российских войск по данным мэра города были обнаружены тела 403 человек, убитых во время российской оккупации города.

Украинская сторона считает военнослужащих псковской дивизии ответственными за убийство мирных жителей. Командовал десантниками в Украине генерал-майор Сергей Чубарыкин.

"В период с февраля по апрель 2022 года руководил действиями подчиненных сил во время операции по захвату Киева с западного направления. Военнослужащие указанных подразделений причастны к военным преступлениям против мирного населения в Киевской области", - сообщали о действиях подчиненных генерала Чубарыкина в Главном управлении разведки министерства обороны Украины.

В Украине дивизия потеряла до 18 своих бойцов убитыми, следует из сообщений, которые обнаружила Би-би-си в открытых источниках, подтверждающих смерть военнослужащих.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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Буча война России и Украины
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