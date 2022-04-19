"Элиту" армии РФ стерли в порошок: ВСУ уничтожили 4 роты парашютно-десантных войск

Украинские военные уничтожают оккупантов РФ / Фото Reuters

На территории Украины были уничтожены три роты 51-го парашютно-десатного полка и рота 137-го парашютно-десантного полка оккупантов РФ.

Как рассказали в Генштабе ВСУ, противник продолжает нести значительные потери личного состава.

Для решения проблемы комплектования подразделений военнослужащими по контракту руководство вооруженных сил РФ приняло решение о возможности подписания краткосрочных контрактов сроком от трех месяцев и упрощении формы проведения психофизического отбора будущих кандидатов.

"Указанные меры не привели к желаемому эффекту", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, с начала года для прохождения службы в 42 частях Южного военного округа было отобрано всего 130 военнослужащих военной службы по контракту, 22 из них уже отказались от участия в так называемой "специальной операции" на территории Украины.

"Особую потребность в комплектовании личным составом имеют подразделения, принимающие непосредственное участие в вооруженной агрессии на территории Украины. По имеющейся информации, в 200-й отдельной мотострелковой бригаде 14-го армейского корпуса береговых войск Северного флота был уничтожен личный состав двух батальонных тактических групп", - отметили в Генштабе.

Кроме того, на территории Украины были уничтожены три роты 51-го парашютно-десатного полка и рота 137-го парашютно-десантного полка, входящих в состав 106-й парашютно-десантной дивизии.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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