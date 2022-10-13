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Зеленский заявил о планах РФ нанести удар по ГТС Украины, чтобы снять санкции с СП-2

13 октября 2022, 15:30

Москва будет оказывать существенное давление на Германию – промышленного лидера ЕС и крупнейшего потребителя газа, считает Владимир Зеленский.

Зеленский, ГТС
Россия перед ударом по ГТС Украины устроит теракт на своей территории - Зеленский / Коллаж Офис президента, УНИАН

Россия намерена нанести удары по газотранспортной системе Украины, чтобы заставить Европу снять санкции с проекта Северный поток-2. При таком сценарии россияне скажут, что ветка СП-2 остается, мол, единственным маршрутом поставок газа из России в страны ЕС. Москва в данном вопросе будет давить на Германию – промышленного лидера объединенной Европы и крупнейшего потребителя газа. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В интервью ZDF он сделал прогноз, согласно которому Россия перед тем, как нанесет удар по украинской ГТС, устроит теракт на своей территории.

"Они взорвали "Северный поток-1". Дальше они произведут удары по ГТС Украины. А чтобы их не обвинили, они устроят теракт у себя на территории... Им абсолютно все равно, это их стиль. Они взорвут у себя что-то и обвинят нас, чтобы ударить по нашей ГТС. В таком случае они скажут: "Мы просто реагировали", - считает Зеленский.

По его словам, после ударов по ГТС Украины Москва скажет Евросоюзу, что, дескать, теперь нет другой возможности поставлять газ в Европу, кроме как по Северному потоку-2. Иначе европейские страны останутся без газа.

"[Скажут]: мы должны запустить "Северный поток-2"... Иначе Европа останется без газа из-за Украины. Вот такой будет шаг", - прогнозирует Зеленский.

Как полагает президент, РФ в газовом вопросе будет оказывать особое давление на власти Германии, поскольку именно немецкое государство остается промышленным лидером ЕС и потребляет больше всего топлива.

Чтобы не допустить такой ситуации, считает гарант, нужно действовать превентивно. Западу следует четко подчеркнуть – взрывы Россией энергосистемы Украины не приведут к запуску Северного потока-2 и вывода проекта из-под санкций.

Он считает, что особое давление в этом вопросе Кремль будет оказывать на власти Германии. Именно эта страна является промышленным лидером в ЕС и, соответственно, потребляет больше всего голубого топлива.

Спасти ситуацию можно превентивно, считает Зеленский. По его словам, уже сейчас нужна четкая позиция Запада: если Россия продолжит взрывать энергосистему Украины, "Северный поток-2" все равно не будет запущен, а санкции не будут сняты.

Взрывы на газопроводах Северный поток 1,2

В ночь на 26 сентября на газопроводах Северный поток-1 и Северный поток-2 обнаружили минимум три утечки топлива. Оператор СП Nord Stream сообщил об одновременном повреждении трех ниток газопровода. Разрушена и одна из веток газопровода Северный поток-2, который не был сертифицирован из-за полномасштабного нападения России на Украину.

В МИД Швеции заявили, что газопроводы СП-1,2 были повреждены в результате взрывов. По ее словам, вероятно, случился "саботаж". В Стокгольме собирают сведения об инциденте.

В Службе безопасности ФРГ отметили, что обе нитки СП-1 и одна нитка СП-2 могут навсегда остаться непригодными для эксплуатации. Если трубопроводы быстро не отремонтировать, соленая вода создаст коррозию и разрушит их.

Смотрите видео ТСН - кто стоит за взрывами на Северных потоках

Другие новости:

Владимир Зеленский ГТС Северный поток-2 война России и Украины
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