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Журналист назвал ошибку в плане Украины по выходу РФ с Донбасса

6 марта 2021, 21:53
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Москва отдаст Донбасс Киеву, если США ударят серьезными санкциями по России, считает Станислав Асеев.

Путин
Путин считает себя "собирателем русских земель" и не намерен отходить от этой идеи - журналист / Reuters

В ближайшие 5-7 лет вряд ли стоит ожидать завершения российско-украинского конфликта на Донбассе. Киев допускает ошибку, полагая, что экономическое давление на Россию может заставить ее уйти из региона, так как в Кремле мыслят историческими категориями, а не вопросами экономики. РФ может отдать ОРДЛО только в случае очень мощных санкций со стороны США, рассказал 24 каналу журналист и писатель Станислав Асеев.

По его словам, сложно сделать конкретные прогнозы по возвращению Донбасса в Украину. Причем этого не произойдет в ближайшие 5-7 лет. Могут уйти десятилетия, о чем свидетельствует опыт Приднестровья и других конфликтов, в которых принимала участие Россия.

Кроме того, журналист считает, что Киев ошибочно полагает, что для России тяжело содержать Донбасс с точки зрения экономики. В Кремле, как полагает он, мыслят историческими, но не экономическими категориями.Читайте такжеСША подключат к ситуации по Донбассу, но при одном условии – эксперт

"Путин – это человек, который считает себя "собирателем русских земель", и он просто так от этой идеи не отойдет", - считает Асеев.

Также он добавил, что Москва в данной ситуации может отдать Украине Донбасс только в том случае, если Вашингтон применит очень серьезные санкции против России.

"Если будут действительно мощные, очень мощные экономические санкции со стороны США – возможно. Но то, что есть на сегодня – это не проблема для России с экономической точки зрения", - подчеркнул Станислав Асеев.

Переговоры по Донбассу

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