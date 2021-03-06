Журналист назвал ошибку в плане Украины по выходу РФ с Донбасса

Москва отдаст Донбасс Киеву, если США ударят серьезными санкциями по России, считает Станислав Асеев.
В ближайшие 5-7 лет вряд ли стоит ожидать завершения российско-украинского конфликта на Донбассе. Киев допускает ошибку, полагая, что экономическое давление на Россию может заставить ее уйти из региона, так как в Кремле мыслят историческими категориями, а не вопросами экономики. РФ может отдать ОРДЛО только в случае очень мощных санкций со стороны США, рассказал 24 каналу журналист и писатель Станислав Асеев.
По его словам, сложно сделать конкретные прогнозы по возвращению Донбасса в Украину. Причем этого не произойдет в ближайшие 5-7 лет. Могут уйти десятилетия, о чем свидетельствует опыт Приднестровья и других конфликтов, в которых принимала участие Россия.
Кроме того, журналист считает, что Киев ошибочно полагает, что для России тяжело содержать Донбасс с точки зрения экономики. В Кремле, как полагает он, мыслят историческими, но не экономическими категориями.Читайте такжеСША подключат к ситуации по Донбассу, но при одном условии – эксперт
"Путин – это человек, который считает себя "собирателем русских земель", и он просто так от этой идеи не отойдет", - считает Асеев.
Также он добавил, что Москва в данной ситуации может отдать Украине Донбасс только в том случае, если Вашингтон применит очень серьезные санкции против России.
"Если будут действительно мощные, очень мощные экономические санкции со стороны США – возможно. Но то, что есть на сегодня – это не проблема для России с экономической точки зрения", - подчеркнул Станислав Асеев.
Переговоры по Донбассу
- Спикер Кремля Дмитрий Песков 4 марта обвинил Украину в нарушении режима тишины на Донбассе и сказал, что если Киев перейдет красные линии в рамках конфликта в ОРДЛО, то Москва примет ответные меры.
- Глава Офиса президента Андрей Ермак 5 марта заявил, что Россия и подконтрольные Москве боевики заблокировали переговоры в рамках ТКГ по Донбассу. Украина стремится к миру и соблюдает соглашения, однако будет готова дать отпор в случае любых провокаций.
- Председатель делегации Киева в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук подчеркнул, что если Россия не разблокирует переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта, то Украина вынуждена будет пойти на радикальные меры.