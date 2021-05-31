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Журналист объявил о сценарии, при котором окружение Лукашенко организует переворот в Беларуси

31 мая 2021, 06:26
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Из-за скандала с самолетом Ryanair Беларусь оказалась на грани экономической катастрофы, считает Иван Яковина.

Лукашенко
Если ЕС перекроет Беларуси блокаду транзита товаров и услуг, белорусские элиты восстанут против Лукашенко – журналист / Reuters

Посадка самолета Ryanair в Минске свидетельствует о том, что Александр Лукашенко с точки зрения Запада перешел все красные линии. После того, как в ЕС решили закрыть воздушное пространство с Беларусью, пошли разговоры о блокаде транзита товаров и услуг. Такой шаг быстро приведет к экономической катастрофе, потому что от этого пострадает окружение Лукашенко, контролирующее транзитные потоки. Подобная ситуация может привести к восстанию белорусских элит против главы государства. Об этом заявил журналист Иван Яковина.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что принудительная посадка самолета Ryanair и задержание Романа Протасевича свидетельствует о потере Лукашенко рассудка. Политик направил истребитель, чтобы остановить гражданский авиалайнер и тем самым перешел все красные линии для Запада. Теперь Евросоюз будет говорить с Лукашенко исключительно на языке санкций и оказывать давление на экономику государства.

"Европа, будучи в абсолютном шоке от произошедшего, объявила, что больше не будет пытаться перевоспитывать Лукашенко, и что с ним отныне будут говорить только на языке санкций. ЕС уже закрыл свое небо для белорусской гражданской авиации и потихоньку начал обсуждать закрытие наземных границ с Беларусью для движения самых разных товаров и услуг", - считает журналист.

Читайте такжеСаакашвили сделал прогноз об опасном сценарии для Беларуси и ЛукашенкоПо его словам, блокада транзита грозит коллапсом экономики Беларуси, которая во многом работает только из-за перевозки товаров между Россией и Евросоюзом. От такого решения пострадают не только граждане, но и окружение главы республики, контролирующее различные транзитные потоки, среди которых и контрабанда. При подобном развитии событий не исключается сценарий восстания белорусских элит уже против Лукашенко.

"Без денег от контрабандных потоков, и вообще без всех этих денег восстание против диктатора может начаться уже среди представителей белорусской так называемой элиты. Оказавшись перед лицом экономической катастрофы, потери лояльности своего окружения, Лукашенко немедленно отправится на поклон к Путину – просить денег, а также пугать российского президента революцией", - подчеркнул Иван Яковина.

Инцидент с самолетом Ryanair в Минске

  • Авиалайнер компании Ryanair 23 мая летел из Афин в Вильнюс, однако по пути вынужден был совершить экстренную посадку в Минске. Беларусь сообщила о том, что на борту самолета может находиться бомба. После приземления самолета при осмотре лайнера взрывоопасных предметов найдено не было.
  • На борту самолета находились белорусский оппозиционный блогер, основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка София Сапета. Их задержали силовики в Минске.
  • Глава компании Ryanair Майкл О'Лири сделал заявление о том, что белорусские власти растиражировали ложную информацию о переговорах пилота и диспетчера. Согласно его версии, диспетчер отказался соединять пилота с компанией, после чего было принято вынужденное решение приземлиться в Минске.
Александр Лукашенко Иван Яковина новости Беларуси санкции Евросоюза
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