Приметы на 18 ноября: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 18 ноября / pixabay

18 ноября церковь почитает память святого Ионы. В этот день девушки молиться святому Ионе, чтобы найти свою вторую половинку.

Женщины в этот день готовили вкусную еду и обязательно с овощами.

Хозяйки старались запастись черной редькой на зиму, и делали заготовки. Говорят, редька способна вылечить недуг зимой.

Что нельзя делать 18 ноября

Нельзя 18 ноября принимать поспешных решений. Следует хорошо обдумать все свои шаги.

Нельзя совершать крупные покупки. Есть большая вероятность, что они не прослужат вам долго.

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Нельзя 18 ноября в этот день ходить по гостям. Лучше посвятите это время уборке в доме, тем самым не вы не только избавитесь от мусора, но и от негативных эмоций.

Приметы на 18 ноября

Если снега много выпало к этому дню, то и зима снежной будет.

Если луна находится в дымке, к непогоде, которая продлится долго.

Если инея утром много, то скоро потеплеет.

Если небо ясное, а ветер северный, то скоро похолодает.

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