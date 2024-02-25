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Легкие настолько, что тают во рту: рецепт пышных сладких булочек с двумя начинками

Лидия Неплях
25 февраля 2024, 12:15
Замороженные вишни можно купить в любом супермаркете.
Время приготоления Время приготовления: 50 минут
Кухня Кухня Интернациональная
Легкие настолько, что тают во рту: рецепт пышных сладких булочек с двумя начинками
Рецепт булочек на молоке с начинкой / Коллаж Главред, фото скриншот TikTok (albik.food)

Что может быть приятнее, чем приготовить в выходной день сладкие булочки к чаю? Наверное, ничего. Поэтому Главред подготовил рецепт пухлой красоты с двумя начинками - со сгущенкой и вишней.

Сладкие булочки на дрожжах-рецепт

Ингредиенты Для теста:

  • 750-800 г просеянной муки
  • 120 г сахара
  • 20 г свежих дрожжей
  • 300 г теплого молока
  • 2 яйца (комнатной температуры)
  • щепотка соли
  • 80 г растопленного сливочного масла
  • 16 г ванильного сахара
  • 1 желток + 1 ст. л. молока для смазывания

Начинка Вишневая (на 10 булочек):

видео дня
  • 400 г вишни (замороженной)
  • 50 г кукурузного крахмала
  • 230 г сахара

Начинка со сгущенкой (на 5 булочек):

  • 150 г вареной сгущенки (Ириска)

Крошка:

  • 40-50 г муки
  • 50 г сахара
  • 20 г холодного сливочного масла

Приготовление: к теплому молоку добавить сахар, яйца и дриджи, растопленное сливочное масло, муку, соль. Замешиваем тесто и оставляем в теплом месте на час. Для начинки добавить вишни, крахмал, сахар ставим вариться на медленный огонь, помешивая до загущения.

Тесто вымешать, поделить на одинаковые части, сформировать шарики и накрыть пищевой пленкой. Каждый кусок размять и выложить начинку. Закрутить как на видео. Так сделать с каждым кусочком, сочетая булочки с разными начинками. Выложить все на противень и оставить на пол часа под полотенцем. Готовим крошку. Смешайте все ингредиенты, перетрите руками и поставьте в холодильник до выпекания.

Булочки смазать сверху желтком и посыпать крошкой. Выпекать 20-25 минут при 180°С.

Смотрите, как приготовить домашние булочки с начинкой:

@albik.food Пухлые, ароматные и очень вкусные булочки с начинкой? Тесто подойдет для булочек с любой сладкой начинкой, а также можно выпекать без нее и они все равно получатся вкусные и сладкие? Ингредиенты: ▫️750-800 г просеянной муки ▫️120 г сахара ▫️20 г свежих дрожжей Духмяна Хата ▫️300 г теплого молока ▫️2 яйца комнатной температуры ▫️щепотка соли ▫️80 г растопленного сливочного масла ▫️16 г ванильного сахара ▫️1 желток + 1 ст.л. молока для смазки Начинка вишневая на 10 булочек: ▫️400 г вишни (у меня замороженная) ▫️50 г кукурузного крахмала ▫️230 г сахара Вторая начинка на 5 булочек: ▫️150 г вареной сгущенки (ириска) Крошка: ▫️40-50 г муки ▫️50 г сахара ▫️20 г холодного сливочного масла ▪️Тесто должно немного липнуть к рукам. После того, как тесто отдохнуло - посыпьте поверхность немного мукой и тогда обминайте. Рекомендую для выпечки выбирать дрожжи душистая Хата ведь они легки на подъем. Благодаря ним тесто получилось мягким и рыхлым. Для крошки смешайте все ингредиенты, перетрите ручками и поставьте в холодильник до выпекания. Булочки выпекать 20-25 минут при 180°С. Приятного аппетита ? # булочки♬ La dolce vita (In via Veneto) - Remastered 2017 - Carlo Savina

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