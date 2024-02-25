Легкие настолько, что тают во рту: рецепт пышных сладких булочек с двумя начинками

Что может быть приятнее, чем приготовить в выходной день сладкие булочки к чаю? Наверное, ничего. Поэтому Главред подготовил рецепт пухлой красоты с двумя начинками - со сгущенкой и вишней.
Сладкие булочки на дрожжах-рецепт
Ингредиенты Для теста:
- 750-800 г просеянной муки
- 120 г сахара
- 20 г свежих дрожжей
- 300 г теплого молока
- 2 яйца (комнатной температуры)
- щепотка соли
- 80 г растопленного сливочного масла
- 16 г ванильного сахара
- 1 желток + 1 ст. л. молока для смазывания
Начинка Вишневая (на 10 булочек):
- 400 г вишни (замороженной)
- 50 г кукурузного крахмала
- 230 г сахара
Начинка со сгущенкой (на 5 булочек):
- 150 г вареной сгущенки (Ириска)
Крошка:
- 40-50 г муки
- 50 г сахара
- 20 г холодного сливочного масла
Приготовление: к теплому молоку добавить сахар, яйца и дриджи, растопленное сливочное масло, муку, соль. Замешиваем тесто и оставляем в теплом месте на час. Для начинки добавить вишни, крахмал, сахар ставим вариться на медленный огонь, помешивая до загущения.
Тесто вымешать, поделить на одинаковые части, сформировать шарики и накрыть пищевой пленкой. Каждый кусок размять и выложить начинку. Закрутить как на видео. Так сделать с каждым кусочком, сочетая булочки с разными начинками. Выложить все на противень и оставить на пол часа под полотенцем. Готовим крошку. Смешайте все ингредиенты, перетрите руками и поставьте в холодильник до выпекания.
Булочки смазать сверху желтком и посыпать крошкой. Выпекать 20-25 минут при 180°С.
Смотрите, как приготовить домашние булочки с начинкой:
@albik.food Пухлые, ароматные и очень вкусные булочки с начинкой? Тесто подойдет для булочек с любой сладкой начинкой, а также можно выпекать без нее и они все равно получатся вкусные и сладкие? Ингредиенты: ▫️750-800 г просеянной муки ▫️120 г сахара ▫️20 г свежих дрожжей Духмяна Хата ▫️300 г теплого молока ▫️2 яйца комнатной температуры ▫️щепотка соли ▫️80 г растопленного сливочного масла ▫️16 г ванильного сахара ▫️1 желток + 1 ст.л. молока для смазки Начинка вишневая на 10 булочек: ▫️400 г вишни (у меня замороженная) ▫️50 г кукурузного крахмала ▫️230 г сахара Вторая начинка на 5 булочек: ▫️150 г вареной сгущенки (ириска) Крошка: ▫️40-50 г муки ▫️50 г сахара ▫️20 г холодного сливочного масла ▪️Тесто должно немного липнуть к рукам. После того, как тесто отдохнуло - посыпьте поверхность немного мукой и тогда обминайте. Рекомендую для выпечки выбирать дрожжи душистая Хата ведь они легки на подъем. Благодаря ним тесто получилось мягким и рыхлым. Для крошки смешайте все ингредиенты, перетрите ручками и поставьте в холодильник до выпекания. Булочки выпекать 20-25 минут при 180°С. Приятного аппетита ? # булочки♬ La dolce vita (In via Veneto) - Remastered 2017 - Carlo Savina
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