Варенье из кабачков с апельсинами: оригинальный рецепт

Блюда из кабачков могут быть самыми разнообразными. Почему бы не приготовить варенье из этого нежного овоща?
Сезон кабачков в Украине в самом разгаре и хозяйки вовсю задумываются, какими кулинарными изысками из популярного овоща можно удивить домашних. Главред предлагает подборку оригинальных рецептов из кабачков – пора приготовить варенье!
Варенье из кабачков с апельсином и лимоном – рецепт
Кабачки обладают нейтральным вкусом и, пропитавшись соком апельсина, будут напоминать кусочки цукатов. Гости непременно захотят узнать рецепт необычного лакомства.
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Вам понадобится:
- Кабачок – 600 гр.
- Сахар – 500 гр.
- Апельсин – 350 гр.
- Лимон – 1 шт.
Пошаговое приготовление:
- Для приготовления варенья выбирайте молодые овощи с мягкими семенами. Так продукт не разварится и получится густое варенье из кабачков. Старые овощи нужно очистить от кожуры и семян.
- Кабачки необходимо хорошо промыть и нарезать маленькими кубиками. Поместите в кастрюлю.
- Также необходимо подготовить апельсины и лимоны. Шкурку цитрусовых тщательно промойте и если остались загрязнения, уберите их щеткой. Потрите цедру теркой и добавьте этот микс в кастрюлю.
- Для того, чтобы варенье не горчило, нужно удалить косточки и белую кожуру с плодов и добавить их к остальным ингредиентам.
- После этого засыпьте овощ и цитрусовые сахаром и оставьте на час, чтобы продукты пустили сок.
- Варить лакомство лучше в два приема, по 15-30 минут каждый, до загустения. Добавить пикантной нотки десерту помогут семена кардамона. Можно попробовать другие пряности.
- Подготовьте банки. Их нужно простерилизовать наиболее удобным для вас методом. Разложите в них варенье и закатайте. Угощение готово.
Варенье из кабачков с апельсином можно использовать в кулинарных экспериментах: для начинок и пропитки тортов, приготовления сладких соусов. Или подавать во время чаепития. Домашние будут есть его ложками!
Рецепты варенья – Главред:
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Автор: Olena Stronh