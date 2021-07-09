Варенье из кабачков с апельсинами: оригинальный рецепт

Варенье из кабачков / http://mognotak.ru/

Сезон кабачков в Украине в самом разгаре и хозяйки вовсю задумываются, какими кулинарными изысками из популярного овоща можно удивить домашних. Главред предлагает подборку оригинальных рецептов из кабачков – пора приготовить варенье!

Варенье из кабачков с апельсином и лимоном – рецепт

Кабачки обладают нейтральным вкусом и, пропитавшись соком апельсина, будут напоминать кусочки цукатов. Гости непременно захотят узнать рецепт необычного лакомства.

Реклама

Вам понадобится:

Кабачок – 600 гр.

Сахар – 500 гр.

Апельсин – 350 гр.

Лимон – 1 шт.

Пошаговое приготовление:

Для приготовления варенья выбирайте молодые овощи с мягкими семенами. Так продукт не разварится и получится густое варенье из кабачков. Старые овощи нужно очистить от кожуры и семян. Кабачки необходимо хорошо промыть и нарезать маленькими кубиками. Поместите в кастрюлю. Также необходимо подготовить апельсины и лимоны. Шкурку цитрусовых тщательно промойте и если остались загрязнения, уберите их щеткой. Потрите цедру теркой и добавьте этот микс в кастрюлю. Для того, чтобы варенье не горчило, нужно удалить косточки и белую кожуру с плодов и добавить их к остальным ингредиентам. После этого засыпьте овощ и цитрусовые сахаром и оставьте на час, чтобы продукты пустили сок. Варить лакомство лучше в два приема, по 15-30 минут каждый, до загустения. Добавить пикантной нотки десерту помогут семена кардамона. Можно попробовать другие пряности. Подготовьте банки. Их нужно простерилизовать наиболее удобным для вас методом. Разложите в них варенье и закатайте. Угощение готово.

Как приготовить варенье из кабачков / zdorovakrasiva.com

Варенье из кабачков с апельсином можно использовать в кулинарных экспериментах: для начинок и пропитки тортов, приготовления сладких соусов. Или подавать во время чаепития. Домашние будут есть его ложками!

Рецепты варенья – Главред: