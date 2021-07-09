УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Рецепты

Варенье из кабачков с апельсинами: оригинальный рецепт

9 июля 2021, 19:17

Блюда из кабачков могут быть самыми разнообразными. Почему бы не приготовить варенье из этого нежного овоща?

Варенье из кабачков
Варенье из кабачков / http://mognotak.ru/

Сезон кабачков в Украине в самом разгаре и хозяйки вовсю задумываются, какими кулинарными изысками из популярного овоща можно удивить домашних. Главред предлагает подборку оригинальных рецептов из кабачков – пора приготовить варенье!

Варенье из кабачков с апельсином и лимоном – рецепт

Кабачки обладают нейтральным вкусом и, пропитавшись соком апельсина, будут напоминать кусочки цукатов. Гости непременно захотят узнать рецепт необычного лакомства.

Реклама

Вам понадобится:

  • Кабачок – 600 гр.
  • Сахар – 500 гр.
  • Апельсин – 350 гр.
  • Лимон – 1 шт.

Пошаговое приготовление:

  1. Для приготовления варенья выбирайте молодые овощи с мягкими семенами. Так продукт не разварится и получится густое варенье из кабачков. Старые овощи нужно очистить от кожуры и семян.
  2. Кабачки необходимо хорошо промыть и нарезать маленькими кубиками. Поместите в кастрюлю.
  3. Также необходимо подготовить апельсины и лимоны. Шкурку цитрусовых тщательно промойте и если остались загрязнения, уберите их щеткой. Потрите цедру теркой и добавьте этот микс в кастрюлю.
  4. Для того, чтобы варенье не горчило, нужно удалить косточки и белую кожуру с плодов и добавить их к остальным ингредиентам.
  5. После этого засыпьте овощ и цитрусовые сахаром и оставьте на час, чтобы продукты пустили сок.
  6. Варить лакомство лучше в два приема, по 15-30 минут каждый, до загустения. Добавить пикантной нотки десерту помогут семена кардамона. Можно попробовать другие пряности.
  7. Подготовьте банки. Их нужно простерилизовать наиболее удобным для вас методом. Разложите в них варенье и закатайте. Угощение готово.
Как приготовить варенье из кабачков
Как приготовить варенье из кабачков / zdorovakrasiva.com

Варенье из кабачков с апельсином можно использовать в кулинарных экспериментах: для начинок и пропитки тортов, приготовления сладких соусов. Или подавать во время чаепития. Домашние будут есть его ложками!

Рецепты варенья – Главред:

Автор: Olena Stronh
кабачки варенье
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Врач объяснил, как лучше всего хранить хлеб дома: идеальный способВрач объяснил, как лучше всего хранить хлеб дома: идеальный способ Врачи поведали, кому нельзя есть помидоры и спасают ли они от ракаВрачи поведали, кому нельзя есть помидоры и спасают ли они от рака Атакует палящее солнце и будет трудно дышать: погода в Украине станет очень опаснойАтакует палящее солнце и будет трудно дышать: погода в Украине станет очень опасной Врач назвала две привычки, которые сильнее других влияют на здоровьеВрач назвала две привычки, которые сильнее других влияют на здоровье Названа неожиданная опасность банановНазвана неожиданная опасность бананов

Последние новости

19:40

Никифоров признался, как и когда познакомился с Зеленским

19:26

Лежал в луже крови: на улице в центре Киева трагически погиб мужчина Видео

19:21

Перелетел через руль, велосипед рухнул сверху: на Ровенщине подросток погиб на аварийном мосту Видео

19:17

Приметы на 10 июля: что нельзя делать в Самсонов день Видео

19:17

Варенье из кабачков с апельсинами: оригинальный рецепт

Реклама
19:03

Зеленский подготовил аргументы против Северного потока-2 - ОПУ

18:49

США расширили "черный список" против режима Путина Видео

18:36

Начали терять зубы: о какой неизлечимой болезни это может говорить Видео

18:28

Когда Украину покинет адская жара: синоптики назвали дату похолодания Видео

18:23

У ребенка умер мозг: стало известно о состоянии двухлетнего пасынка, которому отчим перерезал горло Видео

18:02

Донбасс, реформы и отношения с РФ: у Меркель назвали темы предстоящего разговора с Зеленским Видео

17:33

День бухгалтера в Украине: дата и история праздника

17:28

Знак Зодиака Скорпион – даты рождения, какие болезни грозят, и с кем создаст лучшую пару

17:27

Третья доза вакцины Pfizer от коронавируса: обнародованы новые данные Видео

17:09

Кровавая стрельба в Киеве: суд отправил "голосеевского стрелка" за решетку на два месяца Видео

17:04

Вкусный кабачковый торт: самый простой рецепт Видео

17:02

"Вели себя бесстыдно": трех украинок оштрафовали в Черногории за откровенную фотосессию Видео

16:54

ДТП под экстази: появились результаты медосвидетельствования скандального нардепа Юрченко Видео

16:40

Гороскоп на завтра 10 июля 2021 всех знаков Зодиака: сокрушительный провал или взлет Видео

16:29

Зеленский назначил нового пресс-секретаря: что известно о Сергее Никифорове Видео

Реклама
16:12

Свет по 3,5 гривны и газ по 9: как изменятся тарифы осенью

16:05

5 удивительных вещей, которые происходят в жизни женщины после 40 лет

15:54

"Симптомы исчезли только три месяца назад": Шоптенко рассказала, как долго боролась с коронавирусом Видео

15:35

Вывод войск России с Донбасса: в США резко предупредили Москву о вступлении Украины в НАТО Видео

15:15

Ляшко рассказал, какая вакцина от коронавируса лучше всего Видео

15:03

Спутник V – и никакого секса: в России призвали ограничить интимную близость после прививки

14:57

Нафтогаз отменил месячный тариф и назвал новую цену на июль Видео

14:51

"Танцы со звездами 2021": стало известно имя первого участника нового сезона Видео

14:22

Мендель рассказала о своей новой должности в Офисе президента Видео

14:21

Оля Полякова представила новый клип на зажигательную композицию "Взрослая девочка" Видео

13:57

Украина и МВФ нашли компромисс: в Минфине назвали последний камень преткновения Видео

13:41

На Донетчине восстановили по программе Зеленского "Большая стройка" мост через реку Долгенькая

13:27

"Люди тупо стояли и смотрели": в Кривом Роге неравнодушный парень чудом спас утопающего Видео

13:22

Голосеевский стрелок в суде рассказал, почему открыл огонь по полицейским Видео

13:08

В Ровенской области 6-летняя девочка прыгала на батуте и напоролась рукой на железный забор

12:46

Украина в капкане испепеляющей жары: синоптик назвала дату спасительного похолодания Видео

12:33

"На карпа можно идти": в магазине Херсона мужчина купил колбасу – она кишела червями Видео

12:11

"Щиро дякую": Меладзе заговорил на украинском и взорвал Atlas Weekend Видео

11:20

Лицо в крови и сотрясение мозга: в Днепре в аквапарке ребенок получил травму

11:00

Ивано-Франковщину атакуют змеи: за сутки пострадали трое детей, они в реанимации

Реклама
10:21

Смогут ли украинцы, вакцинированные CoronaVac, путешествовать по миру - ответ Минздрава Видео

10:18

Новая волна COVID-19 осенью и штамм Дельта: Ляшко обратился к украинцам Видео

09:30

5 вещей, которые каждая женщина должна успеть сделать для себя до 40 лет Видео

09:16

В Украине запретят ряд сайтов: под патронатом СНБО появится реестр "Укркомнадзора"

09:04

Суд продлил Медведчуку домашний арест

08:57

Полез в реку в костюме: министр Малюська снова озадачил странным фото

08:24

Как сбросить вес после беременности и сколько это занимает времени Видео

08:22

Гороскоп на 9 июля 2021 всех знаков Зодиака: жертва происков и "переворот" в любовной сфере Видео

08:20

Угроза Украине и НАТО: в США предупредили о новом ударе по Северному потоку-2 Видео

08:18

COVID-19 в Украине не отступает: за сутки - более 600 новых больных Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять