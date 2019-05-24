Пятиминутка, густое и без варки ягод: как приготовить вкусное клубничное варенье

24 мая 2019, 07:15

Варенье клубничное можно приготовить быстро и без особых усилий.

Клубничное варенье — Названы три рецепта приготовления вкусного клубничного варенья
Названы три рецепта приготовления вкусного клубничного варенья / Скриншот видео с youtube.com

В Украине начался сезон клубники, уже самое время задуматься о заготовке запасов на зиму. Клубнику можно заморозить или приготовить клубничное варенье.

Главред решил узнать, как приготовить разные виды вкусного клубничного варенья. 

Вкусное клубничное варенье, рецепт №1 

Клубничное варенье пятиминутка (варенье с целыми ягодами)

Ингредиенты:

  • 2 килограмма некрупной клубники (помытой и без плодоножек);
  • 1,4 килограмма сахара.

Как варить клубничное варенье с целыми ягодами

Высыпьте клубнику в миску, засыпьте сахаром, все тщательно перемешайте и оставьте на несколько часов, чтобы ягода пустила сок.

Поставьте миску на огонь, доведите клубнику до кипения, периодически помешивая, снимите пену и варите варенье клубничное 5 минут. Потом разлейте варенье по стерилизованным банкам.Читайте такжеВаренье из розы: как сварить обалденное полезное варенье

  • Этапы приготовления клубничного варенья "пятиминутка" (варенье с целыми ягодами) Скриншот видео с youtube.com
  • Этапы приготовления клубничного варенья "пятиминутка" (варенье с целыми ягодами) Скриншот видео с youtube.com
  • Этапы приготовления клубничного варенья "пятиминутка" (варенье с целыми ягодами) Скриншот видео с youtube.com
  • Этапы приготовления клубничного варенья "пятиминутка" (варенье с целыми ягодами) Скриншот видео с youtube.com

Вкусное клубничное варенье, рецепт №2

Клубничное варенье без варки ягод (варенье с целыми ягодами)

Ингредиенты:

  • 1 килограмм клубники (помытой и без плодоножек);
  • 1 килограмм сахара;
  • 200 миллилитров воды;
  • 3 грамма лимонной кислоты.

Как делать клубничное варенье без варки ягод

Сначала нужно приготовить сироп — высыпьте сахар в кастрюлю, добавьте воду, всыпьте лимонную кислоту. Поставьте кастрюлю на небольшой огонь и мешайте ингредиенты, пока сахар не растворится. Сироп нужно довести до кипения, жидкость должна покипеть 10-15 минут.

После этого залейте клубнику сиропом и оставьте на 15-20 минут. Возьмите дуршлаг, поставьте в кастрюлю и слейте сироп в кастрюлю. Доведите сироп до кипения и кипятите 10 минут. Клубнику снова переложите в миску, залейте сиропом и оставьте на 10 минут.

Потом слейте сироп, прокипятите его на протяжении 5 минут и уберите пену. Разложите ягоды по стерилизованным банкам и залейте сиропом. Клубничное варенье без варки ягод закрывайте сразу после приготовления.

  • Этапы приготовления клубничного варенья без варки ягод Скриншот видео с youtube.com
  • Этапы приготовления клубничного варенья без варки ягод Скриншот видео с youtube.com
  • Этапы приготовления клубничного варенья без варки ягод Скриншот видео с youtube.com
  • Этапы приготовления клубничного варенья без варки ягод Скриншот видео с youtube.com
  • Этапы приготовления клубничного варенья без варки ягод Скриншот видео с youtube.com
  • Этапы приготовления клубничного варенья без варки ягод Скриншот видео с youtube.com
  • Этапы приготовления клубничного варенья без варки ягод Скриншот видео с youtube.com
  • Этапы приготовления клубничного варенья без варки ягод Скриншот видео с youtube.com
  • Этапы приготовления клубничного варенья без варки ягод Скриншот видео с youtube.com

Вкусное клубничное варенье, рецепт №3

Густое клубничное варенье 

Ингредиенты:

  • 3 килограмма клубники;
  • 2,1 килограмма сахара;
  • 75 миллилитров лимонного сока;
  • 25 граммов агар-агара.

Как сделать густое клубничное варенье

Помойте клубнику и тщательно промойте в дуршлаге. Потом оставьте клубнику в дуршлаге, чтобы ушла лишняя жидкость. Удалите из клубники плодоножку, крупные ягоды — разрежьте пополам.

Засыпьте клубнику сахаром, аккуратно все перемешайте и оставьте на 3-4 часа, чтобы ягоды пустили сок.

Всыпьте в лимонный сок агар-агар и перемешайте ингредиенты. Поставьте клубнику вариться на небольшом огне, потом еще раз перемешайте агар-агар с лимонным соком и добавьте в ягоды.

Доведите варенье клубничное до кипения и варите на маленьком огне 25-30 минут, а потом удалите пену. Готовое густое клубничное варенье разлейте в стерилизованные банки.Читайте такжеВкусное и полезное варенье из одуванчиков: как готовить главную майскую сладость

  • Этапы приготовления густого клубничного варенья Скриншот видео с youtube.com
  • Этапы приготовления густого клубничного варенья Скриншот видео с youtube.com
  • Этапы приготовления густого клубничного варенья Скриншот видео с youtube.com
  • Этапы приготовления густого клубничного варенья Скриншот видео с youtube.com
  • Этапы приготовления густого клубничного варенья Скриншот видео с youtube.com
  • Этапы приготовления густого клубничного варенья Скриншот видео с youtube.com
  • Этапы приготовления густого клубничного варенья Скриншот видео с youtube.com
  • Этапы приготовления густого клубничного варенья Скриншот видео с youtube.com

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