Пятиминутка, густое и без варки ягод: как приготовить вкусное клубничное варенье

Названы три рецепта приготовления вкусного клубничного варенья / Скриншот видео с youtube.com

В Украине начался сезон клубники, уже самое время задуматься о заготовке запасов на зиму. Клубнику можно заморозить или приготовить клубничное варенье.

Главред решил узнать, как приготовить разные виды вкусного клубничного варенья.

Вкусное клубничное варенье, рецепт №1

Клубничное варенье пятиминутка (варенье с целыми ягодами)

Ингредиенты:

2 килограмма некрупной клубники (помытой и без плодоножек);

1,4 килограмма сахара.

Как варить клубничное варенье с целыми ягодами

Высыпьте клубнику в миску, засыпьте сахаром, все тщательно перемешайте и оставьте на несколько часов, чтобы ягода пустила сок.

Поставьте миску на огонь, доведите клубнику до кипения, периодически помешивая, снимите пену и варите варенье клубничное 5 минут. Потом разлейте варенье по стерилизованным банкам.Читайте такжеВаренье из розы: как сварить обалденное полезное варенье

Вкусное клубничное варенье, рецепт №2

Клубничное варенье без варки ягод (варенье с целыми ягодами)

Ингредиенты:

1 килограмм клубники (помытой и без плодоножек);

1 килограмм сахара;

200 миллилитров воды;

3 грамма лимонной кислоты.

Как делать клубничное варенье без варки ягод

Сначала нужно приготовить сироп — высыпьте сахар в кастрюлю, добавьте воду, всыпьте лимонную кислоту. Поставьте кастрюлю на небольшой огонь и мешайте ингредиенты, пока сахар не растворится. Сироп нужно довести до кипения, жидкость должна покипеть 10-15 минут.

После этого залейте клубнику сиропом и оставьте на 15-20 минут. Возьмите дуршлаг, поставьте в кастрюлю и слейте сироп в кастрюлю. Доведите сироп до кипения и кипятите 10 минут. Клубнику снова переложите в миску, залейте сиропом и оставьте на 10 минут.

Потом слейте сироп, прокипятите его на протяжении 5 минут и уберите пену. Разложите ягоды по стерилизованным банкам и залейте сиропом. Клубничное варенье без варки ягод закрывайте сразу после приготовления.

Вкусное клубничное варенье, рецепт №3

Густое клубничное варенье

Ингредиенты:

3 килограмма клубники;

2,1 килограмма сахара;

75 миллилитров лимонного сока;

25 граммов агар-агара.

Как сделать густое клубничное варенье

Помойте клубнику и тщательно промойте в дуршлаге. Потом оставьте клубнику в дуршлаге, чтобы ушла лишняя жидкость. Удалите из клубники плодоножку, крупные ягоды — разрежьте пополам.

Засыпьте клубнику сахаром, аккуратно все перемешайте и оставьте на 3-4 часа, чтобы ягоды пустили сок.

Всыпьте в лимонный сок агар-агар и перемешайте ингредиенты. Поставьте клубнику вариться на небольшом огне, потом еще раз перемешайте агар-агар с лимонным соком и добавьте в ягоды.

Доведите варенье клубничное до кипения и варите на маленьком огне 25-30 минут, а потом удалите пену. Готовое густое клубничное варенье разлейте в стерилизованные банки.Читайте такжеВкусное и полезное варенье из одуванчиков: как готовить главную майскую сладость