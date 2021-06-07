Варенье из лепестков розы: 9 полезных свойств и невероятно простой рецепт

Рецепт варенья из розы / goodfon.ru

Варенье из лепестков роз – изысканное лакомство, приготовить которое вы может каждый в домашних условиях.

В отличие от других видов варенья, варенье из лепестков роз вы не купите в магазине, поэтому, летом стоит не поленится и приготовить его дома. Для приготовления розового варенья пригодны далеко не все виды и сорта роз.

Готовят варенье из специальной чайной розы, которая растет высоким и пышным кустом. Лепестки этой розы обладают изумительным медовым ароматом и просто идеально подходят для его варки.

Главред расскажет невероятный рецепт варенья из лепестков роз, и какие полезные свойства есть от вкусного и ароматного варенья из роз.

Варенье из лепестков роз - рецепт

Вам понадобиться:

Розы — 300 гр.,

Сахар — 300 гр.,

Лимонная кислота — на кончике ч. ложки,

Вода — 1 стакан,

Оторвите от бутонов лепестки в отдельную миску. В кастрюлю насыпьте сахар.

Залейте его горячей водой. Перемешайте. Проварите сахарный сироп на протяжении 10 минут.

Выложите в горячий сахарный сироп лепестки роз. Перемешайте. На медленном огне проварите варенье из лепестков роз в течении 30 минут. За пять минут до конца варки добавьте лимонную кислоту.

По истечению этого времени варенье получится не таким густым. После того, как варенье из лепестков роз полностью остынет, доведите его до кипения и проварите еще 15 минут.

Проваренное дважды варенье из лепестков роз станет намного гуще. Структура лепестков в нем будет четко видна, само же варенье по густоте будет похожим на жидкий мед.

Готовое варенье можно заготовить на зиму, но так, как лепестков роз тяжело собрать слишком много за один раз, то, как правило, большой порции варенья за один раз сварить не получится.

Как и при закатке любого другого варенья, банку (банки) нужно простерилизовать в кипятке, над паром или в духовке. Любые из видов крышек тоже должны быть простерилизованны в горячей воде.

Если вы не собираетесь заготавливать варенье из лепестков роз на зиму, то его можно хранить и в баночке с откидной крышкой.

Для разнообразия вкуса в варенье можно добавить лимон, звездочки бадьяна, гвоздику, корицу, клубнику, мед. Приятного вам аппетита.

Невероятно полезные свойства варенья из лепестков роз

В лепестках розы учеными были обнаружены витамины группы В, каротин, витамин С, а также редкий витамин К, который участвует в кроветворении.

В свежих лепестках розы присутствует едва ли не вся таблица Менделеева. То есть в них содержится калий, кальций, медь, йод, железо, и магний и даже необходимый организму человека селен.

Прекрасный, ни с чем не сравнимый аромат лепесткам роз и розовому варенью придают эфирные масла. Именно благодаря эфирному маслу варенье из лепестков роз обладает противогрибковым и антибактериальными свойствами.

Розовое варенье давно зарекомендовало себя как эффективное и вкусное средство при стоматите.

Розовое варенье обладает антисептическими свойствами, оно помогает быстрее заживать ранкам на деснах, слизистой оболочке рта и защищает слизистую ЖКТ от раздражения, помогая избежать язвочек.

В том числе розовое варенье является отличной профилактикой возникновения язвы желудка.

Витамин В5 нормализует липидный обмен, помогает усвоению белков, жиров и углеводов.

В лепестках роз довольно много витамина К, который участвует в процессе формирования основы костной ткани, необходим для удержания и насыщения костей и зубов кальцием, участвует в процессе соединения кальция с витамином D, таким образом, косвенно предотвращает рахит и дефицит кальция.

Как вспомогательное средство розовое варенье принимают при лечении бронхита, ларингита, фарингита.