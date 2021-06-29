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Невероятное вишневое варенье без косточек на зиму: пошаговый рецепт

29 июня 2021, 15:24

Это вкусное варенье для зимнего угощения точно понравится.

Вишневое варенье рецепт / goodfon.ru

Вишня — очень вкусная, полезная и красивая ягода. Попробуйте рецепт приготовления варенья с таким простым способом.

За счет того, что в рецепте много сахара, оно уваривается и становится немного гуще.

Очень вкусно дополнить таким вареньем блинчики или мороженое.

Вишневое варенье рецепт

Вам понадобится:

  • Вишня - 1 кг
  • Сахар - 900 гр

Для приготовления вкусного варенья из вишни отмерьте необходимое ее количество и подготовьте сахар. Ягоды выбирайте спелые, сочные, без видимых повреждений. Удалите все веточки и листики.

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Затем ягоды хорошо промойте от загрязнений и всю воду слейте. Из ягод вишни удалите косточки. Это можно сделать вручную, с помощью шпильки или с помощью специального приспособления для удаления косточек.

Возьмите эмалированную или стеклянную кастрюлю и выложите в неё ягоды. Засыпьте вишню сахаром, примерно 2/3 от нормы и немного потрусите, чтобы сахар равномернее распределился среди ягод. Накройте крышкой и оставьте постоять на несколько часов, чтобы вишни пустили сок.

Не стоит использовать алюминиевую посуду, чтобы не происходило окисление от ягодного сока.

Когда ягоды пустят сок, поставьте кастрюлю на огонь, доведите до кипения и проварите 2-3 минуты. Затем снимите с огня, накройте крышкой и оставьте остывать.

Так проварите варенье еще 2 раза, давая в промежутке полностью остыть. Так нужно делать, чтобы сохранить в варенье наибольшее количество витаминов, а сам сироп сделать гуще. Перед второй варкой попробуйте варенье на вкус. Если сахара не хватает, то можно подсыпать еще немного. Ориентируйтесь по своему вкусу.

Для варенья подготовьте банки. Хорошо их промойте с моющим средством и ополосните. Простерилизуйте банки удобным для вас способом.

Кипящее варенье разлейте в подготовленную посуду. Закройте крышками. Банки переверните и проверьте на герметичность.

Баночки с вареньем, после остывания, храните в прохладном месте. Зимнее угощение готово.

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