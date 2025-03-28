Убивают плесень и грибок: топ-3 лучших зеленых помощников

Вы узнаете:
- Какое растение защищает от плесени
- Можно ли поставить спатифиллум в ванной
- Какой цветок лучше всего поставить в спальне
С приходом весенних дождей и повышением температуры воздуха в некоторых домах может появиться плесень, которая очень любит влажный климат и поселяется в ванных комнатах, на кухня и других помещениях, где сохнет белье. Чтобы избавиться от нее, необязательно использовать разнообразные химические средства. Достаточно лишь обзавестись комнатными растениями.
Если вы хотите знать, как бороться с плесенью и грибком другими способами, читайте материал: Как убрать плесень со стен раз и навсегда: 5 беспроигрышных вариантов.
Какое растение лучше всего избавляет от плесени
Комнатные растения родом из пышных тропиков являются настоящими профессионалами в поглощении влаги. Таким образом, она не оседает на стенах и не прорастает в виде неприглядной плесени, пишет Mirror.
Английский плющ. Это не просто красивое вьющееся растение, идеально подходящее для украшения книжных шкафов или подвесных корзин. Также это растение - натуральный очиститель воздуха, который помогает сохранять комнаты сухими.
Густая листва английского плюща идеально подходит для улавливания частиц в воздухе, что делает это растение очень эффективным в избавлении домов от нежелательных спор плесени и поглощении лишней влаги.
Плющ можно разместить на подоконнике, защитив его от прямых солнечных лучей при помощи жалюзи или прозрачных занавесок.
Это универсальное растение не просто украшает ваше пространство; оно также борется с влажностью и токсинами в воздухе, снижая риск скопления спор плесени.
Спатифиллум. Этот роскошный цветок может похвастаться не только яркими высокими белыми цветами, но и является прекрасным очистителем воздуха, за которым невероятно легко ухаживать.
Самое замечательное в спатифиллумах — это их любовь к влажной среде и умеренному солнечному свету, что делает их идеальными для ванных комнат. Также цветок можно разместить на кухне.
Как и английский плющ, спатифиллум обладает способностью очищать воздух и может снижать влажность воздуха с помощью своих листьев, предотвращая разрастание плесени. Кроме того, элегантные белые цветы привносят ощущение спокойствия и красоты в такие помещения, как гостиные, спальни и столовые.
Змеевик также относится к растениям, защищающим дом от плесени. Кроме того, цветок неприхотлив и идеально подходит для начинающих цветоводов или тех, у кого мало свободного время для ухода за зелеными любимцами.
Змеевик прекрасно себя чувствует в сухих условиях и не требует частого полива.
Вертикальные листья змеевика не только добавляют декоративный штрих дому, но и усердно работают ночью, очищая воздух и снабжая вас кислородом, что потенциально улучшает качество вашего сна.
Эти растения отлично поглощают токсины и влагу из воздуха, уменьшая сырость, которую так любит плесень. Их способность адаптироваться к различным условиям освещенности делает их идеальными для любого окна в вашем доме.
Ранее Главред писал, какие цветы сажать весной в саду и на клумбе - названы идеальные варианты.
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