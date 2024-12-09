Как убрать плесень со стен раз и навсегда: 5 беспроигрышных вариантов

Решить проблему с грибком и плесенью не просто, но можно.

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Как убрать плесень со стен / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

5 народных средств для борьбы с плесенью

Чем обработать стену, чтобы не было сырости, от которой и появляется грибок и плесень

Плесень на стенах – это не только эстетическая проблема, но и угроза для здоровья. Чтобы избавиться от нее раз и навсегда, важно подойти к вопросу комплексно.

Главред расскажет, что хорошо разъедает плесень, какие средства наиболее эффективны, а также чем обработать стену, чтобы не было сырости в будущем.

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Оцените масштаб проблемы

Перед началом работ нужно понять, насколько глубоко проник грибок. Если плесень обнаружена только на поверхности обоев, её можно удалить, не снимая покрытие. Однако если грибок проник в штукатурку, потребуется удалить её вплоть до бетонного или кирпичного основания.

Удалите плесень правильно

Если нужно, уберите мебель или накройте её плёнкой. Работайте в респираторе, перчатках и защитной одежде, пишет портал alpindustriya. Снимите плесень шпателем или металлической щёткой. Чтобы споры не разлетались, предварительно увлажните поражённые участки водой.

Универсальное чистящее средство своими руками / Инфографика Главред

В ванной комнате удалите старый герметик, зачистите швы до максимальной глубины. Для облегчения процесса можно использовать парогенератор. Все строительные отходы сразу складывайте в герметичные мешки. Пол и стены тщательно промойте водой, а использованные тряпки утилизируйте.

Какое самое эффективное средство от плесени на стенах?

После удаления налёта поверхность нужно обработать антисептическим составом. Вы можете выбрать промышленный антисептик или воспользоваться народными средствами:

Медный купорос. Разведите 100 г купороса в 10 л воды и нанесите на стены.

Хлорный раствор. Смесь хлорки и воды (1:1) отлично справляется с чёрной плесенью.

Нашатырный спирт. Используется для обработки плитки или стеклянных поверхностей.

Уксус. Подходит для временной обработки, но может обесцветить обои.

Перекись водорода. Эффективна и безопасна для аллергиков, но осветляет поверхность.

Важно! При использовании народных средств обработку может потребоваться повторить несколько раз.

Чем обработать стену, чтобы не было сырости?

Чтобы плесень не появилась снова, устраните причину сырости:

Проверьте вентиляцию и исправность вытяжки.

Установите осушитель воздуха в помещениях с высокой влажностью.

Используйте влагостойкие материалы при ремонте.

Обработайте стены антисептическими и влагозащитными грунтовками.

Наиболее эффективными средствами считаются хлорсодержащие растворы и специализированные антисептики. Они не только удаляют грибок, но и предотвращают его повторное появление.

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