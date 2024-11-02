Урожай побьет рекорды: в какие дни сажать лук на зиму в ноябре - список

О чем вы узнаете:
- Как подготовить лук к посадке на зиму
- В чем замачивать лук перед посадкой осенью
- Когда сажать лук на зиму в Украине в ноябре
Посадка лука под зиму - задача, которая требует правильного подхода, обработки материала и выбора благоприятных дат. Блогер Надежда с YouTube-канала "Дом и приусадебный участок" поделилась подробными рекомендациями о том, как подготовить лук для зимней посадки и какие дни выбрать для лучших результатов.
Как подготовить лук к осенней посадке - как посадить лук под зиму, чтобы он не пошел в стрелку
Перед посадкой важно правильно обработать лук, чтобы защитить его от вредителей и болезней. Надежда советует начать с профилактической дезинфекции:
- Солевой раствор. Растворите столовую ложку соли в литре теплой воды. Этим раствором лук замачивают на 2 часа, что помогает защитить его от грибковых заболеваний и вредителей.
- Марганцовка. Добавляем марганцовку к солевому раствору, создавая темно-розовый оттенок. Так обработанный лук накрывают и держат в теплом месте.
- Содовый раствор. Надежда рекомендует после солевой обработки смочить лук в содовом растворе (чайная ложка соды на литр воды) в течение 30 минут, чтобы избежать прорастания стрелок, что может снизить урожай.
Смотрите видео о том, нужно ли замачивать лук перед посадкой под зиму:
Для лука, склонного к заболеваниям, Надежда предлагает использовать специальные препараты, например фундазол или максим, в соответствии с инструкциями на упаковке.
"Этот этап значительно повысит шансы на получение здорового урожая", - подчеркивает блогерша.
Когда сажать лук на зиму в Украине в ноябре - когда сажать лук на зиму по лунному календарю 2024
Благоприятные дни для посадки лука под зиму в ноябре 2024 года таковы:
- 18-20 ноября. В этот период луна находится в созвездии рака, которое, по словам Надежды, способствует формированию сильных корней и зимостойкости растений.
- 25-27 ноября. Убывающая луна в Весах, благоприятный знак для посадки озимого лука, который обеспечивает устойчивость растений к болезням.
- 28-30 ноября. Луна в Скорпионе, знаковые дни для посадки, ведь Скорпион считается одним из самых плодородных зодиакальных знаков.
Когда нельзя сажать лук на зиму в ноябре 2024 года
Важно избегать запрещенных дат, а именно - дней новолуния и полнолуния. В ноябре 2024 года эти даты выпадают на 1 и 15 ноября соответственно. Блогер Надежда рекомендует ориентироваться на убывающую луну, что способствует развитию сильных корней и увеличению урожая.
Какие благоприятные дни для посадки лука
Надежда отмечает, что кроме выбранных дат, стоит учитывать прогноз погоды.
"Если ожидаются сильные морозы, посадку можно перенести или дополнительно защитить грядку", - рекомендует блогерша.
Youtube-канал "Дом и приусадебный участок"
Youtube-канал "Дом и приусадебный участок" имеет более ста тысяч подписчиков. Он был зарегистрирован 31 августа 2020 года.
Канал специализируется на советах по садоводству и огородничеству. Также авторы делятся рецептами заготовок на зиму и другими полезными советами. Всего на канале более 400 видео.
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