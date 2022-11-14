Голос країни-12: кто станет звездным тренером в прямых эфирах вместо Святослава Вакарчука

Святослав Вакарчук покинул тренерское кресло шоу Голос країни-12 / instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Съемки 12 сезона лучшего вокального шоу страны Голос країни были прерваны началом вторжения рф в Украину. Однако певучую душу украинцев не смогла остановить даже война.

До 24 февраля были отсняты первые три этапа Голосу: слепые прослушивания, вокальные бои и вокальные нокауты. По итогам Нокаутов звездные тренеры Оля Полякова, Потап, Надя Дорофеева и Святослав Вакарчук отобрали для своих команд по три участника, которые должны бороться за победу в прямых эфирах.

Однако Святослав Вакарчук отказался от своего участия в проекте, мотивируя тем, что во время войны больше пользы он сможет принести на своем музыкальном фронте. Таким образом его команда, Анна Киндзерская, Алие Хаджабадинова и Михаил Царь, остались без звездного тренера.

Команда проекта Голос країни решила самостоятельно определить для участников нового тренера взамен Вакарчука. Троих финалистов распределили по командам других звездных тренеров путем жеребьевки.

Таким образом участники команды Святослава Вакарчука стали четвертыми членами команд Оли Поляковой, Потапа и Нади Дорофеевой:

Анна Киндзерская - участница команды Оли Поляковой

Алие Хаджабадинова - участница команды Нади Дорофеевой

Михаил Царь - участник команды Потапа.

Напомним, в продолжении сезона объявлена благотворительная цель – просматривая выпуски, зрители смогут помочь нашим защитникам бороться с врагом. Голос країни вместе с Dobro.UA и Фондом компетентной помощи армии "Повернись живим" объявляет благотворительную инициативу под названием "Твій Голос на аерозасоби для розвідки". Его целью станет сбор 3 млн гривен на важную покупку для целой бригады на передовую - квадрокоптера Matrice 300 RTK и 17 малогабаритных дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo. Каждый желающий может приобщиться к благотворительному сбору, сделав любой взнос на платформе онлайн по ссылке или отправив SMS на благотворительный номер 88007. Стоимость одного благотворительного пожертвования в виде SMS составляет 10 гривен.

Смотрите Голос країни каждое воскресенье в 21:00 на телеканале ТЕТ через украинский сервис цифрового интерактивного телевидения "Киевстар ТВ".