"Это разные вселенные": Вакарчук сделал громкое заявление про перезапуск Голосу країни

Святослав Вакарчук появится в Голосе страны только в отснятых выпусках / instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

12 сезон лучшего вокального шоу страны Голос країни был прерван на 5 выпуске первого этапа - слепых прослушиваний. Съемки были приостановлены из-за ужасной полномасштабной войны, которую РФ развернула против Украины.

Одним из звездных тренеров Голоса был лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук. Это было триумфальное возвращение музыканта в тренерское кресло, но жизнь внесла свои коррективы.

В начале октября Голос країни возвращается на экраны, но уже без Вакарчука. Об этом он заявил на своей странице в Instagram. Артист отметил, что одобряет и поддерживает инициативу возрождения проекта, но продолжать быть его частью не сможет.

"Команда Голосу країни сообщила о возвращении в октябре программы в эфир. Последние программы снимались в январе 2022 года. А по моим ощущениям, если честно, будто сто лет назад. Те, снятые зимой программы, так и не вышли в эфир в феврале, марте по очевидным причинам. Сейчас продакшн Голосу країни принял решение показать отснятые до полномасштабного вторжения россии эпизоды, добавив что-то актуальное, потому что жизнь в январе 2022 и сентябре 2022 - разные вселенные. Понимаю решение команды проекта выйти в эфир, но меня в досъемках не будет (покажут только в "старых", январских кадрах)", - пишет Вакарчук.

Певец отмечает, что принял решение продолжать благотворительную концертную деятельность и помогать украинским военным приближать день победы над рашистским захватчиком. "Моя задача сейчас – поддерживать бойцов на фронте, на Востоке и Юге, помогать Украине в благотворительном туре ОЭ #HelpforUkrainetour. Каждый сегодня должен приближать победу наиболее эффективным способом. Нам всем желаю единственное – чтобы наша Победа наступила как можно скорее!" - заявил Вакарчук.

Голос страны-12 снимут без Святослава Вакарчука / instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Ранее украинский актер и ведущий, а нынче - защитник Украины в составе спецподразделения авиаразведки Даниэль Салем сообщил трагическую новость о смерти побратима на фронте.

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