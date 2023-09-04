Голос країни-13: легенда бек-вокала получила 4 "да" и стоячие овации тренеров

Вокал Дарьи Минеевой поразил Юлию Санину, Артема Пивоварова, Ивана Клименко и DOROFEEVA, которые в конкурсантах искали совершенно разное.

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Дарья Минеева выступила на слепых прослушиваниях Голосу країни-13 / коллаж: Главред, фото: instagram.com/bangladash, скриншот YouTube

3 сентября на канале 1+1 Украина состоялся первый выпуск музыкального шоу Голос країни-13. Европейский сезон с первых минут решил раззадорить аудиторию и звездных тренеров отборными украинскими талантами.

Одним из таких оказалась 38-летняя Дарья Минеева, которую тренер Юлия Санина назвала легендой украинского вокала. Минеева - опытна бек-вокалистка, которая известная в музыкальных кругах своим сотрудничеством со многими топовыми артистами.

До начала полномасштабной войны ее жизнь была полна выступлений. Сейчас певица, которая временно переехала в Вену, лишь преподает вокал, и ей очень не хватает сцены. На Голос країни она пришла напомнить себе и миру, кто она такая.

"Что я делаю на Голосі? Я хочу вспомнить, кто я! Из-за войны я перестала быть артистом, выступающим на концертах, как это было почти 20 лет. Я пела на бэк-вокале у многих звезд: KADNAY, Виктор Павлик, Злата Огневич, O.Torvald, Оля Полякова. Это крутой опыт, до этого мой концертный график был таким, что у меня на неделе, как правило, было три-четыре концерта, сейчас осталось только преподавание. У меня чувство, что я проживаю лимитированную версию своей жизни потому, что я не на сцене. Я надеюсь, что Голос країни поможет вернуться мне на сцену", - призналась Минеева.

Для своего первого выступления на проекте она выбрала песню Flowers Майли Сайрус. Юлия Санина узнала тембр Дарьи с первых секунд, и нажала на кнопку. Остальные три звездных тренера также пожелали иметь такого сильного артиста в своей команде, и развернули кресла.

Фронтвумен The Hardkiss лично представила Минееву Артему Пивоварову, Ивану Клименко и Наде Дорофеевой, когда вокалистка закончила выступление. "Дарья Минеева – легенда. Это одна из лучших бек-вокалисток, которых я знаю в Украине. Это педагог, она сотрудничала, наверное, со всеми артистами шоу-бизнеса. Это самый глубокий, самый мощный голос, который я знаю. Я тебя жду в своей команде", - сообщила Санина, и отметила, что ей, в отличие от Дарьи, не удавалось повторить низкие ноты Сайрус в этой песне. Дарья Минеева стала членом команды тренера-дебютанта Юлии Саниной.

Смотрите видео выступления Дарьи Минеевой на "слепых прослушиваниях" Голосу країни-13 с песней Майли Сайрус - Flowers:

Ранее Позитив объяснил, почему они с Дорофеевой закрыли "Время и стекло" - группу, которая обоим артистам принесла большую популярность, и стала трамплином для сольной карьеры.

Также звездный тренер Голосу країни-13 и известный украинский артист Артем Пивоваров поссорился со зрителем во время концерта. Певец со сцены обратился к недовольному слушателю.

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