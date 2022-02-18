Мир Наизнанку. Эквадор: Дмитрий Комаров познакомится с необычной моделью и пойдет на мировой рекорд

Мир наизнанку. Эквадор - 11 серия / instagram.com/komarovmir

В субботу, 19 февраля, в 18:30 на канале 1+1 состоится премьера нового цикла тревел-шоу Мир наизнанку из Эквадора.

Дмитрий Комаров приготовил зрителям множество сюрпризов. Один из сюжетов он посвятил особенному человеку, который может стать мотиватором и вдохновением для каждого.

Речь идет о молодой девушке по имени Виктория Сольседо. В детстве она потеряла две руки и ногу, однако это не мешает ей заниматься спортом, ухаживать за собой и вести активную социальную жизнь. Более того - в 2021 году она вышла на подиум национального конкурса Мисс Эквадор!

"Она занимается спортом, увлекается экстримом, у неё куча друзей и очень активная жизнь. "Я такая же, как и все остальные", - говорит нам Вика, уверенно и быстро набирая сообщения в смартфоне одной ногой. Она бегом поднимается по любой лестнице, плавает, рисует, сама красится. Вообще практически всё делает сама. Приготовьтесь удивляться. Она поломала все мировые стереотипы и правила, став участницей национального конкурса красоты. Уже мировая сенсация. ... После того, как пообщаешься с этим человеком, язык не поворачивается в какой-либо ситуации самому сказать "я не смогу", - делится ведущий впечатлениями.

Сольседо ломает стереотипы, и похоже, вдохновила Дмитрия Комарова приблизиться к мировому рекорду!

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К чему это приведет смотрите в новом выпуске Мира наизнанку в субботу, 19 февраля, в 18:30 на канале 1+1.

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