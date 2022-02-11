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Названы новые ведущие 2 сезона шоу Липсинк батл на канале 1+1

11 февраля 2022, 18:40
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Раскрыта главная интрига грядущей весны.

Липсинк батл 2 сезон - названы новые ведущие / Пресс-служба

Уже этой весной на телеканале 1+1 выйдет второй сезон шоу звездных пародий Липсинк батл. Создатели шоу долгое время интриговали сменой ведущих, а зрители в социальных сетях думали, кто это может быть.

Сегодня на телеканале 1+1 вышел долгожданный проморолик, в котором появилась пара новых ведущих шоу. Так, второй сезон главного шоу пародий будет вести Леся Никитюк и Потап.

Леся, поразившая в ролике смелым платьем с ярким розовым фламинго, рассказала, чем удивит зрителей новый сезон: "Во-первых, мной, а во-вторых, мной и Потапом, потому что такого крутого партнера у меня еще не было! А в-третьих, участниками, потому что такое количество звезд как здесь, можно увидеть в безоблачную погоду на небе и то в Намибии. Будет круто, я очень переживаю, чтобы вам понравилось, жду вашего хорошего настроения".

Также телеведущая добавила, как ей работается в паре с Потапом: "У меня на Потапа большие планы, которые именно не скажу, но скажу одно, Настя Каменских с ним тоже начинала как партнерша по сцене".

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Потап добавил, что ему очень интересно работать с Лесей в паре и поделился, кого бы сам залипсил: "Я уже в ожидании нового сезона, он точно удивит всех. Да, некоторые наши участники будут пародировать не сами, а со своими детьми. Это будет феерично. А если бы я сам был участником, то спародировал бы Николая Мозгового".

Потап - ведущий 2 сезона шоу Липсинк батл / Пресс-служба

Отметим, что телеведущая в первом сезоне сама выступала в роли участника шоу и дошла до суперфинала. Леся поразила зрителей перевоплощением во Фредди Меркьюри, Адель и Раису Кириченко.

В шоу Липсинк батл известные личности перевоплощаются в звезд мирового шоу-бизнеса под хиты, которые знают и любят все. Главная задача звезд – максимально убедительно воспроизвести песню, копируя мимику, внешний вид, манеру держаться на сцене оригинального исполнителя хита. Участники проекта разобьются на пары и устроят между собой неистовый батл за звание лучшего пародиста. Также зрителей ожидают сюрпризы и нововведения. Да, некоторые звезды выйдут на сцену главного шоу пародий не один, а в паре со своим ребенком. Маленький помощник и сам превратится в яркую личность.

Потап и Леся Никитюк - ведущие 2 сезона шоу Липсинк батл/ Пресс-служба

Так, впервые на шоу Липсинк батл приедут приглашенные суперзвезды, которые споют любимые хиты украинцев, а также представят новые треки.

Напомним, в прошлом году за победу в финале шоу состязались юморист Юрий Ткач, актриса студии Квартал 95 Елена Кравец, телеведущая Леся Никитюк, артист MONATIK, певец DANTES и актриса Дарья Петрожицкая. В суперфинал прошли Юрий Ткач, Леся Никитюк и Владимир Дантес, пародировавшие легендарного Фредди Меркьюри. Своими аплодисментами зрители в зале определили, что лучшим пародистом сезона стал Владимир Дантес. Именно он получил заветный золотой пояс.

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