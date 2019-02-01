Еще один футболист донецкого Шахтера уехал в Россию

Олег Данченко / фк-енисей.рф

Красноярский Енисей, выступающий в российской Премьер-лиге, пополнился 24-летним украинским футболистом Олегом Данченко.

Футболист донецкого Шахтера будет выступать в составе российского клуба на правах аренды, сообщает пресс-служба Енисея.

Отметим, что в текущем сезоне Данченко провел за Шахтер 12 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.

После 17-ти сыгранных туров "Енисей" занимает последнее, 16-е, место в РПЛ. В активе команды 10 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 11-28.

Напомним, ранее защитник донецкого Шахтера и сборной Украины Ярослав Ракицкий подписал контракт с российским клубом Зенит.

После этого соцсети взорвались желчными комментариями по поводу перехода Ракицкого в Зенит.