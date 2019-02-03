Российского боксера измочалил африканец и лишил боя с Ломаченко: опубликовано видео

Иса Чаниев и Ричард Комми / Sport

Российский боксер Иса Чаниев (13-2, шесть нокаутов) проиграл боксеру из африканской страны Гана Ричарду Комми (28-2, двадцать нокаутов) бой за вакантный титул чемпиона мира в легком весе по версии IBF.

Соответствующее сообщение опубликовали представители промоутерской компани Top Rank.

Бой проходил в городе Фриско (штат Техас, США) и закончился техническим нокаутом уже во втором раунде. Причем когда Чаниев угодил на канвас ринга, то Комми бросился его добивать. Тогда рефери остановил бой.

Теперь 31-летний ганский боксер стал одним из официальных претендентов на поединок с украинцем Василием Ломаченко (12-1, девять нокаутов) за чемпионский пояс по версии IBF. Другой претендент - британец Энтони Кролл. Сам бой запланирован на 12 апреля.

Напомним, ранее Ломаченко одолел пуэрто-риканского боксера Педрасу и завоевал новый чемпионский пояс.