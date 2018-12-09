"Бомбардировка головы" Педрасы: как Ломаченко ставил соперника на колено, опубликовано видео

Василий Ломаченко дважды ставил Хосе Педрасу на колено / Скриншот видео с youtube.com

Украинский боксер, чемпион мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко в 11 раунде дважды отправлял чемпиона мира по версии WBO пуэрториканца Хосе Педрасу в нокдаун.

В Сети уже появилось видео неудач противника нашего соотечественника.

В конце 11 раунда украинец устроил бомбардировку головы Педрасы, тот упал на колено, но смог подняться.

Спустя несколько секунд пуэрториканец снова пропустил удары Ломаченко и упал на колено.

Нокдауны Хосе Педраса Полное видео боя Василий Ломаченко — Хосе Педраса