Фанаты Олимпиакоса устроили провокацию с российским флагом перед матчем с Динамо

На матче фанаты устроили провокацию / uefa.com

Перед матчем Динамо – Олимпиакос 1/16 финала Лиги Европы ультрас греческого клуба в нижнем секторе трибун вывесили российский флаг.

Как сообщает Sport Arena, флаг провисел некоторое время, и никто не планировал его убирать.

Затем его все же сняли по просьбе сотрудника стадиона. Однако на этом провокации не закончились: на трибунах между болельщиками вспыхнула потасовка. На место инцидента прибыла полиция. Вооруженные битами, в касках и со щитами, греческие правоохранители избили фанатов киевского клуба.

/ Фото: Sport Arena

Напомним, 14 февраля, в Греции состоялся первый матч 1/16 Лиги Европы, в котором Олимпиакос принимал киевское Динамо. Матч завершился со счетом 2:2.