В Греции полицейские "отметелили" фанов Динамо прямо на трибунах стадиона

"Замес" с полицией произошел прямо в секторе ультрас "бело-синих".
В четверг, 14 февраля, в Греции о время первого матча 1/16 финала Лиги Европы между Олимпиакосом и киевским Динамо местная полиция применила силу против украинских фанатов.
"Замес с полицией" произошел прямо в секторе ультрас "бело-синих" на стадионе Караискакис в Пиреях, сообщается на странице Troublemakers & Ultras Action в Facebook.
Кроме того, также опубликовано видео на котором видно, как полицейские избивают фанатов.
FCDK vs acab
Молния ⚡️ Киевляне vs асаb на сегодняшнем матче.Опубліковано Troublemakers & Ultras Action Четвер, 14 лютого 2019 р.
Напомним, ранее сообщалось о том, что фанаты Олимпиакоса устроили провокацию с российским флагом перед матчем с Динамо.