В Греции полицейские "отметелили" фанов Динамо прямо на трибунах стадиона

Стычки фанов Динамо с греческой полицией / @troublemakers.ua

В четверг, 14 февраля, в Греции о время первого матча 1/16 финала Лиги Европы между Олимпиакосом и киевским Динамо местная полиция применила силу против украинских фанатов.

"Замес с полицией" произошел прямо в секторе ультрас "бело-синих" на стадионе Караискакис в Пиреях, сообщается на странице Troublemakers & Ultras Action в Facebook.

Кроме того, также опубликовано видео на котором видно, как полицейские избивают фанатов.

FCDK vs acab Молния ⚡️ Киевляне vs асаb на сегодняшнем матче. Опубліковано Troublemakers & Ultras Action Четвер, 14 лютого 2019 р.

Напомним, ранее сообщалось о том, что фанаты Олимпиакоса устроили провокацию с российским флагом перед матчем с Динамо.