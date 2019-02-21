Во Франкфурте на фанатов Шахтера напали болельщики Айнтрахта

21 февраля 2019, 21:41

Правоохранители не смогли задержать нападавших.

Айнтрахт - Шахтер
Матч Айнтрахт - Шахтер еще не начался, а фанаты уже устроили бойню / GettyImages

В немецком Франкфурте фанаты Айнтрахта атаковали болельщиков донецкого Шахтера накануне матча между командами.

Как сообщает Sportarena со ссылкой на Merkurist.de, на трех украинцев напала группа из 15 человек.

Отмечается, что серьезные повреждения получили трое фанатов Шахтера. Один из болельщиков был ранен и госпитализирован. Еще один украинцев был ограблен.

Стражи порядка Франкфурта не смогли задержать нападавших.

Напомним, 21 февраля во Франкфурт-на-Майне на стадионе Коммерцбанк-Арена состоится ответный матч 1/16 Лиги Европы между местным Айнтрахтом и донецким Шахтером.

Как известно, первый матч 1/16 финала Лиги Европы между донецким Шахтером и немецким Айнтрахтом завершился в Харькове со счетом 2:2.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
болельщики Шахтер драка фанаты Айнтрахт Франкфурт
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

22:45
"Не ходят к соседям на кофе": из Польши депортируют многодетную украинскую семью
22:32
"В охране отказали": отец Гандзюк заявил о слежке и угрозах Видео
22:02
"Вы – убийцы украинцев!": Порошенко ответил на вопрос росСМИ Видео
21:50
Айнтрахт - Шахтер 4:1. Горняки бесславно покидают еврокубки. Видео голов Видео
21:41
Во Франкфурте на фанатов Шахтера напали болельщики Айнтрахта
21:28
"Самая главная страна ЕС": российский политик назвал новую страну-заложницу Путина Видео
21:15
Немцы вспомнили холодную войну в оправдание строительству Северного потока-2
20:27
"Поставить Украину в стойло": политолог озвучил условия диалога с Кремлем для будущего президента
20:18
"Их цель – подрочить и не насиловать свой прыщавый жбан": нардеп БПП прошелся по айтишникам
19:54
Галкин отреагировал на сообщение о госпитализации Пугачевой
19:44
Взрыв на полигоне и попытка поджога арсенала ВСУ: что известно о раненых и других угрозах Видео
19:36
Эмоции, чувства и голые прелести: фотограф показала моделей обнаженно-беззащитными Фото
19:26
"Ганьба!": в Броварах чиновника забросали яйцами Видео
19:16
У Пугачевой официально прокомментировали новости об экстренной госпитализации певицы
18:55
Вступили в силу новые правила выезда детей за границу
18:52
"Не воспользуемся плодами": политолог объяснил, почему Украине не стоит радоваться распаду РФ Видео
18:24
Из Украины уходит известный бренд магазинов одежды
18:21
Умерла звезда сериала "Глухарь"
18:19
Международные организации должны идти на полшага впереди, чтобы не отставать от современности - Яценюк
17:59
Зеленский ушел в отрыв: какие регионы Украины за кого собрались голосовать Видео
17:53
Украина покупает в Беларуси уголь из оккупированного Донбасса – Радио Свобода
17:48
Яценюк призвал украинцев не ждать "доброго царя"
17:24
Формирование коалиции в следующем парламенте будет гораздо сложнее – Яценюк
17:21
Провинция и обнаженка: в Сеть выложили подборку философски-эротических фото Фото
17:20
Оля Полякова завела сеть жарким поцелуем с Дашей Астафьевой: пикантное видео Видео
17:00
Повышение тарифов Укрзализныци приведет госшахты к убыткам – профсоюз
16:46
Юлия Тимошенко: Мы создадим условия для инновационного развития выборы
16:35
Первая платная дорога в Украине: сколько будет стоить проезд
16:00
Сколько отдыхаем в марте 2019: в Украине определились с выходным на 8 марта 2019 Видео
15:56
Украина "затарилась" российским ядерным топливом на сотни миллионов долларов
15:52
"Хозяюшка" Ани Лорак покрасовалась на кухне в экстремальных мини-шортах
15:45
Почему падает доллар: в НБУ назвали две причины Видео
15:25
"Оскар-2019": когда пройдет премия, номинанты Видео
15:19
"Украинский Гиперлуп": опубликовано видео штурма городской электрички в Киеве Видео
15:18
Правоохранители начали обыскивать штабы Тимошенко - СМИ
15:03
Народный депутат организовал схему подкупа на президентских выборах - СБУ Видео
14:46
На Netflix проникла кремлевская пропаганда - американские СМИ
14:42
Тенденции к глобальному анархизму могут иметь слишком дорогие последствия - Яценюк
14:36
"Наступление танков Путина на Киев": военный эксперт рассказал, насколько готова армия Украины к агрессии РФ Видео
14:11
Климкин анонсировал разрыв договора с РФ по Азовскому морю Видео
13:42
От морозов до оттепели: синоптик рассказала о неожиданных изменениях погоды Видео
13:31
"Не достоин": В Госдуме хотят заменить Лазарева на "Евровидение" группой десантников
13:15
"Фантазёр" ты меня называла...": Поклонская потроллила Климкина из-за украинизации Крыма Видео
13:05
"Снова беременна?": Тодоренко и Топалов удивили сеть пикантным фото
13:01
В СБУ рассказали, для какой войны среди крымчан вербуют новых путинских наемников
12:59
Путин упустил исторический шанс стать лидером Европы – Bloomberg
12:30
В Минфине рассказали о судьбе нерастаможенных евроблях Видео
11:58
Сдали назад: Глава боевиков "ДНР" рассказал о прямых переговорах с Киевом Видео
11:43
Не будет похорон: стало известно, как простятся с Карлом Лагерфельдом
11:34
"Морозы до -40 градусов": синоптик предупредил о погодных сюрпризах Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться