Во Франкфурте на фанатов Шахтера напали болельщики Айнтрахта

Матч Айнтрахт - Шахтер еще не начался, а фанаты уже устроили бойню / GettyImages

В немецком Франкфурте фанаты Айнтрахта атаковали болельщиков донецкого Шахтера накануне матча между командами.

Как сообщает Sportarena со ссылкой на Merkurist.de, на трех украинцев напала группа из 15 человек.

Отмечается, что серьезные повреждения получили трое фанатов Шахтера. Один из болельщиков был ранен и госпитализирован. Еще один украинцев был ограблен.

Стражи порядка Франкфурта не смогли задержать нападавших.

Напомним, 21 февраля во Франкфурт-на-Майне на стадионе Коммерцбанк-Арена состоится ответный матч 1/16 Лиги Европы между местным Айнтрахтом и донецким Шахтером.

Как известно, первый матч 1/16 финала Лиги Европы между донецким Шахтером и немецким Айнтрахтом завершился в Харькове со счетом 2:2.