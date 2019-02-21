Айнтрахт – Шахтер: анонс и прогноз букмекеров на матч за выход в 1/8 Лиги Европы

Первый матч соперники ничьей / ФК Шахтер

В четверг, 21 февраля, во Франкфурт-на-Майне на стадионе Коммерцбанк-Арена состоится ответный матч 1/16 Лиги Европы между местным Айнтрахтом и донецким Шахтером.

Отметим, что в предстоящем поединке на стороне Айнтрахта будет неистовая поддержка родных трибун, а также возможность играть по счету. В то же время Шахтеру нужно забивать минимум один мяч, а значит, команда Паулу Фонсеки обречена атаковать.

Кадры решают все

Главный тренер немецкого клуба Ади Хюттер имеет в своем распоряжении практически всех исполнителей. Все основные игроки Айнтрахта здоровы и рвутся в бой.

С другой стороны наставник Шахтера Паулу Фонсека оказался перед серьезной кадровой проблемой. Из-за красной карточки, полученной в первом матче команд, сегодняшний поединок пропускает опорный полузащитник Тарас Степаненко, также не поможет "горнякам" и центрбек Сергей Кривцов. Коуч Шахтера накануне подчеркнул, что Малышев пока не готов провести все 90 минут или выйти в стартовом составе. Бондаренко также не готов выйти в старте. В то же время Фонсека не скрывает, что с Айнтрахтом сыграет Николай Матвиенко.

Заявления главных тренеров команд

Паулу Фонсека: Я уверен, что завтрашний матч будет проходить в атмосфере, которую мы все обожаем. Прекрасно понимаем, что стадион будет за соперника, но это идеальный для меня сценарий, я люблю, когда полные стадионы"

Наш матч будет обслуживать один из лучших и самых опытных арбитров в Европе. Судья, который дает играть. Поэтому уверен, что исход завтрашнего матча ни в коем случае не разрешиться за счет судейства.

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Ади Хюттер: Игра с Шахтером имеет для нас самый высокий приоритет. Мы в нокаут-раунде, что и определяет важность поединка".

Мы не можем просто бежать вперед и забивать голы. Шахтер очень хорошо использует свои моменты, и стоит помнить об этом. Завтра нам не нужно показывать красивую игру, а нужно пройти в следующий раунд.

Айнтрахт – Шахтер: ставки букмекеров

На выход франкфуртцев в следующий раунд букмекеры дают коэффициенты от 1.33 до 1.4, тогда как появление чемпиона Украины в 1/8 финала Лиги Европы оценивается от 2.75 до 3.05.

По данным Bwin на победу Айнтрахта в ответном матче коэффициент достигает 1.9. В то же время на успех Шахтера – 3.8, а на ничью – 3.6.

В то же время William Hill предлагая поставить на победу "немецкого оружия" с коэффициентом 2, на выигрыш украинской команды – за 3.5, а на ничью соответственно – за те же 3.6.

Ориентировочные составы

Айнтрахт Франкфурт: Трапп — Хинтереггер, Хасэбэ, Н'Дика, Кошта, Роде, Фернандеш, Костич, Гачинович, Ребич, Йович.

Шахтер Пятов — Бутко, Матвиенко, Хочолава, Исмаили, Майкон, Алан Патрик, Марлос, Коваленко, Тайсон, Мораес.

Не сыграют: Торро — Степаненко, Кривцов

Где смотреть матч Айнтрахт – Шахтер

Поединок между Айнтрахтом и Шахтером обслужит бригада арбитров из Испании во главе с Антонио Лаосом.

Матч можно посмотреть в прямом эфире на телеканале Футбол 1. Трансляция начнется в 19:55 по киевскому времени.

Напомним, первый матч 1/16 финала Лиги Европы между донецким Шахтером и немецким Айнтрахтом завершился в Харькове со счетом 2:2.