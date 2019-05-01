Ломаченко назвал возможные причины получения травмы в бою с британцем

Василий Ломаченко сказал, что мог травмировать руку в бою с Энтони Кроллой, в частности, из-за перчаток / Скриншот видео с youtube.com

Украинский боксер, чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко сообщил, что в бою с британцем Энтони Кроллой мог травмировать руку из-за перчаток или недостаточного зажатия.

Во время боя проблема с рукой возникла после завершающего удара боковым, когда соперник упал, рассказал украинец в интервью, опубликованном на его канале в YouTube.

По словам Ломаченко, в тот момент он почувствовал, что если Кролла встанет, то поединок снова придется завершать одной рукой.

"…Я сейчас поменял перчатки… Опять же, левая рука у меня хорошо была зажата, правая…, как мне показалось, что я, может быть, не до конца зажал ее, правую руку, когда бил, и вот из-за этого кость провалилась у меня вниз, получается своеобразный вывих получился… То ли это перчатки, то ли это я руку не зажал — не знаю…", — поделился чемпион.

Напомним, 13 апреля в американском Лос-Анджелесе Василий Ломаченко в четвертом раунде нокаутом победил Энтони Кроллу, защитил свои титулы чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO и травмировал руку. Украинец говорил, что 14 апреля пойдет в больницу, чтобы проверить руку.

Позже менеджер Ломаченко Эгис Климас сказал, что у Ломаченко диагностировали вывих кости, вставили ее на место и наложили гипс. Американский промоутер, основатель компании Top Rank Promotions Боб Арум сообщил, что чемпион снова может выйти на ринг в сентябре.