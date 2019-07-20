Известный украинский тренер возглавил сборную Молдовы

Семен Альтман / 1927.kiev

73-летний украинский специалист Семен Альтман вернулся к тренерской деятельности. Коуч назначен исполняющим обязанности наставника сборной Молдовы.

Местная федерация футбола расторгла контракт с прежним рулевым Александром Спиридоном, который хорошо известен украинским болельщикам по работе в тренерском штабе донецкого Шахтера времен Мирчи Луческу.

Тренерская рокировка связана с негативными результатами команды в квалификации Евро-2020. В четырех стартовых матчах квалификации Молдова набрала три балла и занимает предпоследнюю строчку в группе H. Молдова проиграла Франции, Турции и Албании, обыграв лишь Андорру.

Отметим, что Альтман находился в творческом отпуске с 2012-го года, когда покинул симферопольскую Таврию. В 90-х годах он уже работал в Молдове - тренировал кишиневский Зимбру. Ранее специалист также тренировал московское Динамо, донецкий Металлург, Черноморец, Мариуполь и российскую Луч-Энергию. Также наставник в течение нескольких лет входил в тренерский штаб сборной Украины.

Напомним, УЕФА запретил Александрии принимать матчи группового этапа Лиги Европы дома.