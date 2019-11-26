Кличко легко бы разобрался с Руисом - Фьюри

Владимир Кличко победил бы Руиса - Фьюри / klitschko-brothers.com

Тайсон Фьюри считает, что Владимир Кличко победил бы Энди Руиса в очном противостоянии. Британец заявил, что стиль будущего соперника Джошуа создан именно для него.

"Я против Руиса? У него странный стиль, но он сделан будто специально для меня. Его стиль отлично подходит мне. Это как Чисора, с которым не стоит встречаться, когда он в хорошей форме и когда это его вечер. Но я его разобрал", - сказал Фьюри TG2.

Британский боксер считает, что Кличко, которого он победил в 2015 году, побил бы Руиса.

"Этот стиль удобен для меня, для того чтобы бить джебом и двигаться. Владимир Кличко легко разобрался бы с Руисом. Это его стиль, легкая работа", - добавил Тайсон.

Напомним, поединок Руис - Джошуа состоится 7 декабря в Саудовской Аравии. 22 февраля будет реванш Уайлдер - Фьюри, на кону которого стоит пояс журнала The Ring. Ранее Тайсон Фьюри выпустил автобиографию, которую назвал "Под маской".