"Под маской": Фьюри выпустил автобиографию

Тайсон Фьюри выпустил автобиографию / Reuters

Известный британский боксер Тайсон Фьюри выпустил собственную автобиографию. Свою книгу экс-чемпион мира в супертяжелом весе назвал "Под маской". Об этом Фьюри сообщил в своем Instagram.

Произведение уже поступило в продажу. В ней спортсмен рассказывает о своей жизни и вспоминает свои выходы на ринг. :Напомним, в 2015 году Фьюри победил Владимира Кличко и отобрал у него поясы чемпиона мира по версии WBO, WBA, IBF, IBO и The Ring.

Ранее президент WBC сообщил, что в феврале 2020 года состоится поединок за звание чемпиона мира по этой версии. Тайсон Фьюри сразится с действующим обладателем пояса Деонтеем Уайлдером.