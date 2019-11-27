Обидчик Кличко назвал Ортиса "бугимэном"

Леннокс Льюис назвал Ортиса "бугимэном" / fightnews.ru

Леннокс Льюис назвал Луиса Ортиса "бугимэном" после поражения кубинца от Деонтея Уайлдера.

Обидчик Виталия Кличко заявил, что Уайлдер поступил правильно, потому и победил.

"Многие люди говорили, что Ортис лидирует на карточках судей, но я сказал: "Бой - это 12 раундов". Уайлдер поступил верно, и он добился того результата, на который рассчитывал", - сказал Льюис YouTube-каналу Boxing Social.

Он сказал, что Ортис просто "бугимэн" (устрашающий персонаж в сказках и притчах, - прим Главред).

"Теперь мир действительно может видеть, что Ортис просто "бугимэн". Его долго избегали, потому что он хороший боксер, к тому же левша. Я уважаю Уайлдера за еще один шанс для Ортиса, он ведь уже дрался с ним ранее". - добавил Леннокс.

Бой Уайлдер - Ортис завершился победой американца нокаутом. 22 февраля состится реванш Уайлдер - Фьюри. На кону будет стоять пояс журнала The Ring.

Напомним, Дэвид Хэй сообщил, что хочет пригласить Тони Белью, чтобы тот помог Дереку Чисоре подготовиться к поединку против Александра Усика.