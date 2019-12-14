"Я плакал в одиночестве": президент Аталанты - о победе над Шахтером

Антонио Перкасси плакал после матча Шахтер - Аталанта / Zimbio

Президент Аталанты Антонио Перкасси признался, что плакал в одиночестве после матча 6 тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер - Аталанта (0:3).

"Я решил остаться дома, где я мог бы побыть один. Я предпочел сделать так, чтобы получить больше эмоций от состояния отчаяния или радости. В итоге после победы я плакал от счастья в одиночестве", - цитирует Перкасси Gazzetta dello Sport.

Функционер также сообщил, что сказал команде после выхода в плей-офф Лиги чемпионов.

"Время от времени мой семилетний сын Майкл заходил в комнату. После 1:0 я действительно поверил, что команда доведет матч до победы. Я видел, как они были сфокусированы на результате. Команде я сказал: "Вы сделали что-то необычное, уникальное и историческое. Вы подарили всем нам мечту", - заявил президент бергамасков.

Напомним, стали известны все участники плей-офф Лиги чемпионов. Шахтер продолжит свои выступления в Лиге Европы, где попал в корзину не сеяных при жеребьевке 1/16 финала.